×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:31, 28 мая 2025

Чиновник осужден за махинации с землей нацпарка в Кабардино-Балкарии

Национальный парк "Приэльбрусье". Фото: Jason Blue-Smith https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил бывшего главу селения Эльбрус Хамзата Байдаева к трем годам лишения свободы условно по делу о крупном мошенничестве с землей национального парка "Приэльбрусье".

Как писал "Кавказский узел", в марте полиция объявила в розыск бывшего зампредседателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева. Следствие считает, что Эфендиев может быть причастен к махинациям с земельным участком в 6 квадратных километров в Приэльбрусье, ущерб оценен в 31 миллион рублей.

В 2022 году, жителями Эльбрусского района активно обсуждались сделки по продаже курортных земель, когда силовики провели в муниципалитете серию обысков. Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков нацпарка были остановлены в 1990-е годы, а фактически уточнение границ началось только в 2019 году. В результате возникло множество земельных споров: некоторые участки были "вырваны" из состава охраняемой территории, частично земли нацпарка оказались землями населенных пунктов, а отдельные земли населенных пунктов стали территорией нацпарка. 

Эльбрусский районный суд признал виновным бывшего главу селения Эльбрус Хамзата Байдаева в мошенничестве с землей в нацпарке "Приэльбрусье» и приговорил его к трем годам лишения свободы условно, сообщили в региональном управлении ФСБ. По данным спецслужбы, Байдаев предоставил фиктивные документы оформил в собственность земельный участок, расположенный в пределах особо охраняемой природной территории национального парка, сообщил ТАСС.

Отметим, что максимальное наказание по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) - лишение свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Байдаев в 2016 году обратился в Эльбрусский районный суд с иском, представив ранее признанный незаконным правоустанавливающий документ. Получив судебное решение, он зарегистрировал на себя право собственности, сообщал ранее Следком России на своем сайте. 

Национальный парк "Приэльбрусье" образован на территории Кабардино-Балкарии в 1986 году для сохранения природного комплекса и создания условий для развития организованного отдыха, туризма и альпинизма. Территория нацпарка пролегает вдоль высокогорной части Баксанского ущелья и образована среднегорными и высокогорными хребтами Большого Кавказа. Главная достопримечательность - гора Эльбрус, сообщает «Интерфакс».

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
23:58, 27 мая 2025
Пять участников шествия в Нальчике вышли на свободу после ареста
Кабардино-Балкарский университет. Фото: https://www.zapravakbr.com/index.php/30-uncategorised/1974-kabardino-balkarskij-universitet-likvidiroval-kafedru-etnologii-istorii-narodov-kbr
15:52, 27 мая 2025
Ликвидация кафедры в КБГУ вызвала риск нехватки специалистов по истории народов республики
Памятное мероприятие в годовщину Кавказской войны. Нальчик, 22 мая 2025 года. Стоп-кадр видео "Кавказского узла".
22:55, 26 мая 2025
Задержанные на шествии в Нальчике наказаны административными арестами
Аскер Сохт. Фото: https://aheku.net/news/culture/6284
10:57, 26 мая 2025
Активист сообщил о задержаниях участников акции в Майкопе
Драка подростков, Иллюстрация создана Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:35, 26 мая 2025
За неделю с 19 по 25 мая жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Фото
09:12, 24 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Увольнение по собственному нежеланию
Фото
08:31, 20 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
"Бот не пропускает". Искусственный интеллект отказывает в получении детских пособий
Все блоги
Справочник
Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
15:29, 28 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Для чего КБГУ нужна автономность? 
Фото
20:05, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Мой комментарий по задержанию адыгских активистов
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Фото
09:12, 24 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Увольнение по собственному нежеланию
Фото
08:31, 20 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
"Бот не пропускает". Искусственный интеллект отказывает в получении детских пособий
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Объявление о закрытых пляжах Анапы. 28 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13535
28 мая 2025, 13:49
Власти дополнили видеороликами объявления о закрытых пляжах Анапы

Анастасия Гойсан. Скриншот видео Шамиля Хадулаева YouTube
27 мая 2025, 17:49
Суд в Махачкале прекратил производство об аресте Анастасии Гойсан

Выступление Саломе Зурабишвили на проспекте Руставели. Кадр видеосюжета Pirveli.
26 мая 2025, 21:55
Зурабишвили выступила перед сторонниками евроинтеграции на проспекте Руставели

Тюрьма. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-azerbajdzhane-nachalos-ispolnenie-rasporyazheniya-o-pomilovaniiu/
26 мая 2025, 12:57
Массовая амнистия в Азербайджане не коснулась политзаключенных

Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Показать больше