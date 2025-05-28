Чиновник осужден за махинации с землей нацпарка в Кабардино-Балкарии

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Суд приговорил бывшего главу селения Эльбрус Хамзата Байдаева к трем годам лишения свободы условно по делу о крупном мошенничестве с землей национального парка "Приэльбрусье".

Как писал "Кавказский узел", в марте полиция объявила в розыск бывшего зампредседателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева. Следствие считает, что Эфендиев может быть причастен к махинациям с земельным участком в 6 квадратных километров в Приэльбрусье, ущерб оценен в 31 миллион рублей.

В 2022 году, жителями Эльбрусского района активно обсуждались сделки по продаже курортных земель, когда силовики провели в муниципалитете серию обысков. Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков нацпарка были остановлены в 1990-е годы, а фактически уточнение границ началось только в 2019 году. В результате возникло множество земельных споров: некоторые участки были "вырваны" из состава охраняемой территории, частично земли нацпарка оказались землями населенных пунктов, а отдельные земли населенных пунктов стали территорией нацпарка.

Эльбрусский районный суд признал виновным бывшего главу селения Эльбрус Хамзата Байдаева в мошенничестве с землей в нацпарке "Приэльбрусье» и приговорил его к трем годам лишения свободы условно, сообщили в региональном управлении ФСБ. По данным спецслужбы, Байдаев предоставил фиктивные документы оформил в собственность земельный участок, расположенный в пределах особо охраняемой природной территории национального парка, сообщил ТАСС.

Отметим, что максимальное наказание по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) - лишение свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Байдаев в 2016 году обратился в Эльбрусский районный суд с иском, представив ранее признанный незаконным правоустанавливающий документ. Получив судебное решение, он зарегистрировал на себя право собственности, сообщал ранее Следком России на своем сайте.

Национальный парк "Приэльбрусье" образован на территории Кабардино-Балкарии в 1986 году для сохранения природного комплекса и создания условий для развития организованного отдыха, туризма и альпинизма. Территория нацпарка пролегает вдоль высокогорной части Баксанского ущелья и образована среднегорными и высокогорными хребтами Большого Кавказа. Главная достопримечательность - гора Эльбрус, сообщает «Интерфакс».

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

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