Защита Мельконьянца обжаловала приговор

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Апелляционная жалоба защиты сопредседателя движения "Голос"* Григорию Мельконьянцу будет рассмотрена Мосгорсудом

Как писал "Кавказский узел",14 мая Басманный суд Москвы приговорил Григория Мельконьянца к пяти годам колонии общего режима, защита Мельконянца анонсировала обжалование приговора. "Незаконный, неправосудный приговор не должен устоять [в апелляционной инстанции]", - сказал адвокат Михаил Бирюков.

Мельконьянцу инкриминируется сотрудничество с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**. Он свою вину не признает. Движение "Голос"* не связано с ENEMO, а одноименная Ассоциация "Голос"*, которая была участницей ENEMO, ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO нежелательной организацией, заявили ранее соратники Мельконьянца.

Сторона защиты сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, осужденного на пять лет, обжаловала приговор, сообщил ТАСС. со ссылкой на Басманный районный суд.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Мельконьянца Г. А. на его приговор. Она будет рассмотрена Мосгорсудом. Дата ее рассмотрения будет известна позднее", - заявил представитель суда.

На портале открытых данных судов общей юрисдикции Москвы отмечено, что жалоба поступила в вчера, 3 июня.

В своем последнем слове Мельконьянц назвал время своего заключения "увлекательным этапом" жизни. "Здесь, в заключении, я встретил много людей, с которыми, вероятно, никогда бы не познакомился в обычной жизни - людей с разным жизненным опытом, разным уровнем образования и судимых по самым разным статьям. И каждый день нам приходится договариваться о том, как жить вместе: как устроить дежурство в камере, проветривать ее или нет, где достать холодильник или чайник. По сути, мы постоянно проводим маленькие референдумы и достигаем согласия", - сказал он. "Кавказский узел" опубликовал полный текст последнего слова Григория Мельконьянца, записанного корреспондентом в зале суда 12 мая 2025 года.

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