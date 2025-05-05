Очередь на КПП "Верхний Ларс" за неделю уменьшилась более чем на тысячу фур

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Разрешения на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры почти 2200 большегрузов.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 27 апреля, в очереди на КПП стояли около 3400 грузовых автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии сегодня на 07.50 мск, в очереди на КПП стоят 2168 грузовых автомобилей, из них 150 - в "зеленой зоне". Легковые автомобили и автобусы в электронной очереди не учитываются.

Читатели паблика "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)" (около 115 тысяч подписчиков) в соцсети "ВКонтакте" отмечают, что заторы в движении наблюдаются с обеих сторон.

"Таможню прошли быстро, за пару часов, очереди почти не было 2 часа и мы крадемся по военно-грузинской дороге (это было в районе 14:00 часов дня). Откуда столько фур - это просто жесть тоннели, ямы, коровы, аварии, - написала в 1.34 мск Тина Девятаева. - Но красоты вокруг того стоят!!!!".

"Кто подскажет как обстановка на выезд в Россию? Собирамся сейчас из Тбилиси ехать", - написал в 16.36 мск 4 мая Владимир Пегин.

"В первой половине дня ехали, было пусто. Единственное на нейтралке постояли немного из-за встречных торопыг", - ответил в 19.54 мск Роман П.

"Из Грузии быстро, у нас огромная пробка плюс сейчас пересменка час", - ответила в 21.30 мск Тамарах Захарова.

"Стоим 5 часов", - написала сегодня около 6 мск Татьяна Булгакова.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда облачно, слабый дождь, температура воздуха составляет +11 градусов, скорость юго-западного ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 25 апреля ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +5 градусов, а скорость южного ветра составит 3 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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