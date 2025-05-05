×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:03, 5 мая 2025

Очередь на КПП "Верхний Ларс" за неделю уменьшилась более чем на тысячу фур

Фура на дороге в горах. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разрешения на выезд из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры почти 2200 большегрузов. 

Как писал "Кавказский узел", по данным на 27 апреля, в очереди на КПП стояли около 3400 грузовых автомобилей

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии сегодня на 07.50 мск, в очереди на КПП стоят 2168 грузовых автомобилей, из них 150 - в "зеленой зоне". Легковые автомобили и автобусы в электронной очереди не учитываются.

Читатели паблика "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)" (около 115 тысяч подписчиков) в соцсети "ВКонтакте" отмечают, что заторы в движении наблюдаются с обеих сторон.

"Таможню прошли быстро, за пару часов, очереди почти не было 2 часа и мы крадемся по военно-грузинской дороге (это было в районе 14:00 часов дня). Откуда столько фур - это просто жесть тоннели, ямы, коровы, аварии, - написала в 1.34 мск Тина Девятаева. - Но красоты вокруг того стоят!!!!".

"Кто подскажет как обстановка на выезд в Россию? Собирамся сейчас из Тбилиси ехать", - написал в 16.36 мск 4 мая Владимир Пегин.

"В первой половине дня ехали, было пусто. Единственное на нейтралке постояли немного из-за встречных торопыг", - ответил в 19.54 мск Роман П.

"Из Грузии быстро, у нас огромная пробка плюс сейчас пересменка час", - ответила в 21.30 мск Тамарах Захарова.

"Стоим 5 часов", - написала сегодня около 6 мск Татьяна Булгакова.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда облачно, слабый дождь, температура воздуха составляет +11 градусов, скорость юго-западного ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 25 апреля ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +5 градусов, а скорость южного ветра составит 3 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
06:58, 5 мая 2025
Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 03.05.25, https://t.me/mod_russia/52073.
01:03, 5 мая 2025
Число убитых в военной операции бойцов с юга России превысило 6400
Участники конного похода из Нальчика в Баксан. Скриншот фото из Telegram-канала "Черкесский ренессанс" от 02.01.24, https://t.me/circassianren/6086
21:09, 4 мая 2025
Активисты из СКФО потребовали не принимать законопроект о репатриации
07:13, 4 мая 2025
Военный из Владикавказа убит на Украине
Ирина Мамитова. Кадр видеообращения к Александру Бастрыкину, 2 мая 2025 года.
20:57, 2 мая 2025
Жительница Северной Осетии потребовала вернуть с фронта тяжелораненого брата
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
19:31, 27 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
депутаты пожаловались на ограничение свободы слова
Фото
20:10, 13 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
памятник обвинили в пропаганде ЛГБТ*
Фото
21:15, 20 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
дали умереть от инсульта - родственники погибшего требуют наказания для полицейских
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
19:31, 27 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
депутаты пожаловались на ограничение свободы слова
Фото
22:07, 21 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
пара фотографий - кладбище в Осетии
Фото
20:10, 13 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
памятник обвинили в пропаганде ЛГБТ*
Фото
20:18, 9 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Час пик в маршуртках Владикавказа (видео)
Фото
21:43, 6 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
для чего нужен общественный совет по обрезке деревьев?
Аналитика
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли четыре человека
Темы дня
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
03 мая 2025, 06:04
Дома жителей Анапы повреждены в результате атаки дронов

Баку. Фото: pixabay.com
02 мая 2025, 19:33
Азербайджан назвал Россию организатором кибератаки на свои медиа

Протесты в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
01 мая 2025, 12:55
Новый фонд создан в Грузии для оплаты штрафов участникам протестов

Затонувшая часть "Волгонефти-212", подводная съемка. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 26.01.25, https://t.me/opershtab23/11175
01 мая 2025, 10:00
Росморречфлот получил миллиард на подготовку подъема танкеров с мазутом

Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Показать больше