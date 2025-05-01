Жители Ингушетии вынуждены ремонтировать сельские дороги за свой счет

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Ситуация в селе Плиево, где местным жителям пришлось самостоятельно асфальтировать улицу, характерна для частного сектора во всей Ингушетии - по указанию властей ремонтируется минимальная часть дорог, и эти работы зачастую выполняются некачественно.

О том, что жители Плиево за свой счет заасфальтировали улицу Шолохова из-за бездействия властей, 27 марта сообщило издание “Фортанга”, опубликовав видео с сельчанами на фоне небольшого участка улицы со свежим покрытием. Сельчане сообщили, что чиновники местной и районной администрации игнорировали все жалобы. "Мы опасаемся, что недобросовестные чиновники оформят документы так, будто бы работы выполнены за госсчет, чтобы "отмыть" деньги. Мы подозреваем, что такое уже имело место, поскольку 5-6 лет назад также сами ремонтировали эту дорогу. Мы еще не до конца расплатились за новый ремонт и будем выплачивать деньги", - цитирует издание слова одного из сельчан. Видео, опубликованное 27 марта в YouTube, к 25.50 сегодня собрало 957 просмотров и восемь комментариев.

Село Плиево входит в десятку крупнейших населенных пунктов Ингушетии, его население ежегодно увеличивается - в Плиево уже работают четыре школы, еще одна строится, сообщил местный житель Исса, экономист по образованию, корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Иссы, главы сельской администрации меняются часто, "в начале деятельности обещают много", но не успевают выполнить свои обещания. Строительство новых дорог и ремонт старых он назвал назревшей проблемой населенного пункта. "Люди покупают старые дома, строят новые, появляются новые улицы, целые микрорайоны. Ремонт дорог и строительство новых - это для местного начальства неутихающая головная боль. Какие-то финансы выделяет республика, но это такая малость, этих денег едва хватает на асфальтирование центральных улиц села”, - считает Исса.

По словам жителя Плиево, его родственник был участником схода сельчан после того, как жители одной из улиц самостоятельно уложили асфальт. "Некоторые мои земляки высказали предположение, что средства на ремонт и строительство дорог выделяются, но конкретно до жителей села почему-то не доходят. Среди тех, кто присутствовал на этом маленьком сходе был и мой родственник, со слов которого я понял, что конфликт был исчерпан, когда возмущенные жители встретились с чиновниками сельской администрации. Чиновники ввели в курс дела граждан: какие средства и на что были перечислены на строительство и ремонт дорог, что сделано и какие проблемы еще предстоит решить”, - рассказал Исса со слов родственника.

Он полагает, что к строительству дорог в частном секторе следует привлечь местных предпринимателей. Бывший глава села Ахмед Султыгов имел опыт успешного взаимодействия с бизнесом: с помощью активистов и предпринимателей он организовал сохранение исторического памятника, - мавзолея «Борга Каш», который был построен в 1405-1406 годах. “Я убежден, ссылаясь на собственный опыт, вопросы ремонта и строительства новых дорог нужно решать не кулуарно, а гласно, с привлечением общественности, квартальных, которые представлять будут какую-то улицу”, - добавил экономист.

Житель Плиево Илез вместе с соседями участвовал в самостоятельном ремонте своей улицы, хотя на завершающем этапе администрация, по его словам, помогла завершить работы.

"Мой дом находится на Лермонтовской улице. В позапрошлом году было решено отремонтировать часть дороги, а кое-где проложить новое асфальтовое покрытие. Обратились в сельскую администрацию задолго до начала работ, но нам сказали, что выделить деньги на наши нужды именно в это время нет никакой возможности, сказали, что в графу расходов на будущий год будет заложена и наша улица. Решили не ждать и все-таки начать работы, опираясь на собственные силы и средства. Быстро строить не получилось, время от времени ремонт и строительство дороги приостанавливались из-за отсутствия денег. А на заключительном этапе администрация села помогла нам, благодаря им мы закончили наш "долгострой", - рассказал сельчанин корреспонденту "Кавказского узла".

Самостоятельно решать проблемы дорог вынуждены и жители других населенных пунктов. Житель Назрани Мурат владеет родовым участком и домом на улице Садовой - его семья жила здесь еще до депортации и в 1957 году смогла вернуться в свой дом. По его словам, с тех пор жители улицы сами занимаются ее состоянием.

"За эти годы сколько было дорожных покрытий: каждый год, как появлялись колдобины да рытвины, договаривались с соседями, скидывались, кто сколько может, и завозили гравий или же асфальт клали. Наш дом как стоял на земле, так и стоит, а вот дорога поднялась почти на два метра за счет ежегодных дорожных покрытий. Все вопросы решали жильцы нашей улицы, может быть, пару раз администрация района транспортом помогла, но это редко бывало: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Насколько мне известно, в частном секторе, как правило, дороги ремонтируют по инициативе и за деньги жителей. Может и есть исключения из правил, но я не слышал. Там, где застройка многоэтажными домами, там обязаны прокладывать дороги республиканские структуры”, - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Работник Дома культуры в селении Кантышево Ваха считает, что в его населенном пункте дороги ремонтировали районные власти. "Были выделены деньги, и две центральные улицы, Джабагинская и Грейдерная, которые пересекают все село, заасфальтированы за счет государства. Никто денег для этого не собирал, покрытие ровное", - сообщил он. Его односельчанка Мадина возразила, что в отдалении от двух центральных улиц жители Кантышево также вынуждены самостоятельно заниматься состоянием дорог.

"Джабагинская и Грейдерная - центральные улицы - тянутся вдоль всего села, поэтому основная часть домов оказалась в той зоне, где по определению необходимо было заасфальтировать дорогу. А если дом построен в переулке, в отдалении от центральной улицы, то дорогу, ведущую в переулок, приходится благоустраивать частному сектору за деньги. Обычно домовладельцы, люди предприимчивые, "договариваются" с рабочими, которые укладывают асфальт, в результате переговоров кусочек переулка и даже тротуар получают асфальт. Такая "помощь" дорожников частному сектору не является секретом", - рассказала молодая женщина корреспонденту "Кавказского узла". Она отметила, что в результате таких договоренностей толщина асфальтового покрытия на центральных улицах уменьшается, и вскоре новый асфальт на том или ином участке главной улицы снова нуждается в ремонте.

Активист из селения Долаково Мансур подтвердил, что жители частного сектора зачастую ремонтируют дороги за счет своих сбережений. "Обычно раз в году приходится собирать деньги на ремонт. Таким образом люди готовятся к осенней распутице, когда детям и взрослым, чтобы дойти до школы, до работы или же до стоянки автобусов, нужно пройти полтора-два километра по вязкой, липучей грязи. Спустившись вниз, наши женщины переобуваются, меняют резиновые сапоги на туфли или сапожки", - рассказал он.

По его наблюдениям, даже если жители успевают до распутицы завезти гравий, спустя три-четыре месяца дорога вновь требует ремонта. "Совсем другое дело, когда дорога заасфальтирована, но таких улиц в Долаково мало, слишком дорого. К примеру, чтобы положить асфальт на Пролетарскую улицу с тротуаром и бордюрами, фирме, которая выполняла эту работу, жители заплатили 150 тысяч рублей", - сообщил Мансур корреспонденту "Кавказского узла".

Активист отметил, что технология асфальтирования тротуара многим ингушам известна, однако строительные бригады, которые работают по указанию республиканских властей, грубо ее нарушают. В декабре прошлого года, после обращения Мансура к главе Ингушетии, власти распорядились построить тротуар на улице Мислоурова, где расположены школа и детский сад: в отсутствие тротуара дети, спеша на уроки, вынуждены были бежать к школе по проезжей части.

"Заасфальтировать тротуар может подросток, который вырос в селе: создать подушку из двух слоев щебня, хорошо утрамбовать, потом пять сантиметров песка, который тоже утрамбовывается. И только после этого нужно укладывать асфальтобетонную смесь, которая должна быть горячей, все это утрамбовывается катком. Работать нужно быстро, чтобы сохранить температурный режим, иначе через месяц-другой асфальтовое покрытие будет разрушаться. Я наблюдал за работой бригады, технология укладки асфальта нарушалась "от" и "до". Результат этой работы плачевен, прошло четыре месяца, и асфальт начал рушиться", - рассказал он.

Активист отметил, что длина тротуара, который поручил организовать глава Ингушетии, должна была составлять 450 метров. "Бригада дорожников по приказу главы администрации Назрановского района Амирхана Измайлова заасфальтировала 150 метров. Когда я поинтересовался, почему не закончили работу, ведь Калиматов распорядился заасфальтировать 450 метров тротуара, Измайлов отмахнулся от меня, как от назойливой мухи: “Потом закончим, после Нового года”. Прошло четыре месяца, работа по асфальтированию тротуара не закончена, дорожное покрытие, уложенное с нарушением технологии, начинает рушиться. Так выполняется распоряжение главы Ингушетии” , - подытожил долаковский активист.

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