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15:09, 28 апреля 2025

Кубанский блогер получил штраф за ролик об испачканных камнях в Крыму

Юрий Озаровский. Фото: https://www.instagram.com/yuraoz/p/CfRfILLMbKZ/?img_index=2 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в крымской Алуште оштрафовал на 15 тысяч рублей блогера из Краснодарского края Юрия Озаровского за видео камней со следами вещества, похожего на мазут.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции составили на блогера Юрия Озаровского протокол о нецензурной брани в ролике об уборке мазута на пляжах Анапы, суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. По словам Озаровского, силовики сообщили ему, что он снимает "неправильные ролики".

По словам блогера, он будет обжаловать административный штраф на сумму в 15 тысяч рублей. По его словам, он почти сутки находился в полиции, хотя вмененное ему правонарушение не предусматривает задержания - на него был составлен административный протокол по статье о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации (часть 9 статьи 13.15. КоАП). Блогер отметил, что добровольно приехал в отдел МВД и подал ходатайство о рассмотрении его административного дела по месту жительства в Краснодарском крае. Об этом Озаровский сегодня сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, он также пошел навстречу представителям администрации, которые попросили его опубликовать опровержение, "чтобы не было общественного резонанса". "Камни убрали, я опубликовал опровержение, но при этом продолжилось административное преследование", - сообщил блогер.

"Пост с испачканными камнями в центре на Набережной Алушты вызвал огромный резонанс. Предоставлены доказательства, что эти камни не в мазуте, а были испачканы в мастике для гидроизоляции шва. Спасибо, что в итоге камни убраны, приношу свои извинения за все проблемы, которые возникли. Самое главное - камней там больше нет", - говорилось в посте Озаровского, опубликованном 27 апреля в его телеграм-канале. Однако уже в сегодняшнем ролике блогер дезавуировал вчерашний пост. 

Новых выбросов мазута на побережье в Анапе не обнаружено 

Мониторинговые группы сегодня не выявили новых выбросов мазута на береговой линии в Анапе, сообщается сегодня в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

В посте говорится, что участники ликвидации последствий разлива мазута продолжают деликатную очистку пляжей от нефтепродуктов.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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