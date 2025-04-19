Блэкаут в Абхазии произошел после окончания срока перетока электричества из России

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Сбой на Кавкасиони, вызвавший блэкаут в Абхазии и большей части Грузии, произошел спустя несколько дней после того как окончился срок гуманитарного перетока электроэнергии из России. Ранее власти Абхазии распорядились изыскать способы помешать Грузии осуществлять переток по Кавкасиони.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта новый президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с Владимиром Путиным попросил продлить переток электроэнергии из России "до окончания энергодефицита – ориентировочно до середины апреля". Он объяснил, что объём поступившего гуманитарного перетока электроэнергии "практически исчерпан". Путин ответил на эту просьбу согласием. Россия по просьбе нового президента Бадры Гунбы безвозмездно предоставила Абхазии дополнительный объем электроэнергии до 15 апреля.

Сегодня утром вся Абхазия оказалась обесточена. "В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена", - сообщило "Черноморэнерго".

Спустя менее чем полтора часа "Черноморэнерго" отчиталось, что подача электричества полностью восстановлена, не назвав причин блэкаута.

Также без электричества осталась почти вся территория Грузии. Georgian State Electrosystem сообщило, что сегодня утром аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Кавкасиони. По предварительным данным, причиной повреждения линии стало возгорание. "В результате отключения линии электропередачи произошли нарушения электрических параметров в энергосистеме, были отключены Ингури ГЭС, а также другие крупные и малые электростанции. Из-за отключения генерирующих объектов в 11.15 примерно 90% потребителей по всей территории Грузии остались без электроснабжения", - говорится в сообщении. В сообщении компании указано, что чуть более чем через полчаса была полностью восстановлена подача электроэнергии на распределительные компании энергосистемы".

12 февраля, до президентских выборов, и.о президента Валерий Бганба заявил, что Абхазия потеряла контроль над перетоком через линию Кавкасиони, которая состоит на балансе государства. "Сделали отвод на построенную на территории Грузии подстанцию, и мы сегодня не имеем возможности узнать, какой переток по этой линии идет. Как это могли сделать? Кто дал на это согласие? Как они переходили границу? Это большие монтажные работы, не просто два ольховых столба взяли и протянули провод", - привело его слова "Аиашара".

И.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил и.о. президента о том, что документов, подтверждающих или описывающих проведенные работы нет. "Раньше линия Кавкасиони входила в Ингур ГЭС, а теперь она отведена, что не дает нам возможности технически влиять на процессы, которые осуществляются на этой линии", - проинформировал главу государства и.о. министра энергетики и транспорта.

Мы не можем терять линию Кавкасиони, потому что это огромный резерв, который можно использовать

Бганба тогда поручил Минэнергетики осмотреть линию и выяснить, есть ли какие-то технические возможности у абхазской стороны при необходимости препятствовать этому перетоку, пока все не будет приведено в соответствии с законодательством Абхазии. "Получается, что у нас на балансе столбы, а что по линиям проходит, мы вообще не знаем. Мы не можем терять линию Кавкасиони, потому что это огромный резерв, который можно использовать", - отметил Валерий Бганба.

Гуманитарный переток из России практически исчерпан, сообщил 8 апреля Telegram-канал "Республика". "В 2025 году Абхазия продолжит покупать электричество по рыночной цене на компенсацию дефицита", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря 2024 года Бадра Гунба, занимавший тогда пост и. о. президента Абхазии (избран президентом на выборах в 2025 году), обратился к властям России с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии. 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества. Однако 2 января компания "Черноморэнерго" вернула график отключений электричества на четыре часа в сутки. С 9 января длительность отключений была увеличена до шести часов в сутки. Ограничения на подачу электричества были сняты лишь 7 февраля.

Ранее жители Абхазии рассказали, что на фоне проблем с энергоснабжением самой уязвимой частью населения оказались старики и дети. В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат. 9 декабря 2024 года жители Абхазии пожаловались в соцсети, что из-за экономии властями электричества у них возникли проблемы с отоплением домов.

По мнению аналитиков, к энергетическому кризису также привел майнинг криптовалюты, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, однако данные компании не позволяют однозначно судить об этом, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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