Кадырова возмутила идея запрета намазов в одном из округов Ставрополья

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Запрет намазов в Андроповском округе Ставрополья является «открытой дискриминацией и правовым беспределом», заявил сегодня глава Чечни, прокомментировав уже отмененный властями округа документ. Он предложил властям других регионов строить больше мечетей, если не хотят намазов на улице.

Как писал "Кавказский узел", письмо о недопустимости публичных намазов как несогласованных массовых мероприятий было ошибочным, заявили власти Андроповского округа. Ограничений на религиозные обряды в регионе нет, заверил представитель властей Ставрополья.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил сегодня, что "с возмущением прочитал письмо администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края" о «недопустимости публичного совершения намазов» и угрозе штрафов. "Это не просто бюрократическая бумага — это открытая дискриминация и правовой беспредел", - написал он в своем telegram-канале.

Он напомнил о многочисленности мусульман в России и их участии в СВО. "Эти люди не просят ничего лишнего. Они хотят одного — чтобы их веру уважали", - заявил Кадыров.

По его словам,с учетом географическое положение Ставрополья также определяет особое отношение к мусульманам. "Ставропольский край — это часть Северо-Кавказского федерального округа, окружённая республиками с мусульманским большинством. <...> В таких условиях подобные заявления от властей звучат не просто малограмотно, а абсурдно и опасно. Вместо укрепления мира и взаимного уважения сами чиновники подбрасывают искусственные поводы для разжигания ненависти", - указал глава Чечни.

По его словам, "если власти не хотят, чтобы мусульмане совершали намаз на улицах, то пусть способствуют строительству мечетей".

Кадыров высказался от имени всех мусульман. "Я и миллионы мусульман по всей стране возмущены подобными действиями. Это подрывает межнациональное доверие и провоцирует рознь. Подобное должно пресекаться жёстко и принципиально", - заключил он.

Напомним, Кадыров не первый раз пытается высказываться от имени всех мусульман . Так ранее Кадыров включился в вопрос строительства мечети в Москве, чтобы показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед.

На фоне сообщений в соцсетях и СМИ о намерении властей разрешить построить мечеть около Святого озера, где уже находится православный храм, в Москве в начале 2023 года стали проходить акции протеста против строительства мечети, в них принимали участие, в том числе бойцы ММА, в частности, Максим Дивнич. А 3 апреля того же года в сети был опубликован видеоролик, на котором люди в военной форме, назвавшись участниками военной операции на Украине, пообещали воевать с участниками строительства мечети. В ролике не указана национальная принадлежность военных, но в соцсетях, в частности, в YouTube-канале "Утро февраля", утверждается, что заявление сделано от имени чеченских силовиков.

Летом 2024 года заявления главы Следкома РФ Александра Бастрыкина по поводу миграционной политики и религиозного подтекста терактов в Дагестане вызвали недоумение у мусульман, указал политолог Али Магамадов. Глава Следкома в первую очередь недоволен миграционной политикой, считает правозащитник Александр Верховский. Полемика Кадырова с Бастрыкиным показала притязания главы Чечни на место защитника всех мусульман, считает педагог из Грозного.

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