Чиновники на Ставрополье объяснились за запрет на публичные намазы

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Письмо о недопустимости публичных намазов как несогласованных массовых мероприятий было ошибочным, заявили власти Андроповского округа. Ограничений на религиозные обряды в регионе нет, заверил представитель властей Ставрополья.

Администрация Андроповского муниципального округа Ставрополья 17 апреля направила руководителям организаций официальное уведомление под № 09-01/1816 и в нем признала неактуальным свое распоряжение от 11 апреля, которым запретила проведение намазов в общественных местах, сообщает сегодня ИА IslamNews.

Фотокопию документа, подписанного главой округа Ниной Бобрышевой, опубликовала сегодня в своем телеграм-канале зарегистрированная в Москве "Международная ассоциация юристов мусульман" (МАЮМ).

"Нам 17 апреля удалось добиться копии письма от главы района, которое отменяет предыдущее решение от 11 апреля 2025. Не будем вдаваться в правовые тонкости вопроса, скажем, что лучше избегать совершения намаза в публичных местах. Однако, если ваш одиночный намаз не мешает работе тех, кто находится в данном публичном пространстве, то автоматически, без суда и разбирательства, вас не могут признать виновным. Другое дело с коллективным намазом, это уже может трактоваться как миссионерская деятельность в непредназначенном для этого месте", - пояснила ассоциация.

Намазы, совершаемые в общественных местах, признаются несогласованными массовыми мероприятиями

Документ, датированный 11 апреля, адресован "руководителю (по списку)". В нем замглавы администрации округа Л. Фролова сослалась на поручение постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае от 21 февраля. "Информируем Вас о недопустимости публичного совершения намазов. Намазы, совершаемые в общественных местах, признаются несогласованными массовыми мероприятиями, что в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь административную ответственность", - говорится в документе.

Второй документ датирован 17 апреля и также адресован "руководителям". "Уважаемый руководитель! Администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края сообщает, что в Ваш адрес было направлено письмо от 11.04.2025 года № 09-03/1698, просим Вас считать указанное письмо неактуальным", - говорится в нем.

Администрация Андроповского округа сообщила сегодня в своем телеграм-канале, что 17 апреля состоялось внеочередное заседание консультативного совета по вопросам этноконфессиональных отношений. На нем присутствовали представители диаспор и религиозных конфессий округа, а также замминистра Ставрополья по нацполитике и делам казачества Владислав Калхидов.

На территории Ставрополья нет запретов и ограничений как на намаз, так и на все религиозные обряды, заявил на заседании Владислав Калхидов. "Штрафов не существует. Мы все живем в правовом поле, в единой стране, где в мире и согласии живут представители разных национальностей", - приводятся в публикации его слова.

Если совершаем ошибки, стремимся максимально быстро их исправить

Там же приведен комментарий главы округа Нины Бобрышевой. "В случае, если совершаем ошибки, стремимся максимально быстро их исправить. Хотелось бы обратиться ко всем нашим жителям с заверением в том, что Андроповский округ — это место, где с уважением относятся ко всем национальностям и всем религиям", - заявила она.

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