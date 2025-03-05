Апелляционный суд оставил правозащитника Сафарова под стражей

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Жалоба азербайджанского правозащитника Руфата Сафарова на отказ в переводе под домашний арест оставлена без удовлетворения. Защита оспорит в ЕСПЧ правомерность предварительного заключения активиста.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника. 25 февраля суд отклонил просьбу защиты о переводе Сафарова под домашний арест.

Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря Сафарова заочно наградили премией Госдепа США.

Бакинский апелляционный суд 4 марта рассмотрел жалобу на отказ в переводе Сафарова под домашний арест, поданную его адвокатами Джавадом Джавадовым и Эльчином Садыговым.

«Никаких оснований для содержания Руфата Сафарова под стражей нет. Доказательства против него голословны, но если даже обвинение имело бы под собой какую-то почву, все равно нет необходимости заключать Сафарова под стражу. Он известный в обществе деятель, у него в Баку есть постоянное место проживания, его пребывание на свободе не представляет ни для кого угрозы. Он не считает себя виновным и намерен доказать на следствии свою правоту, поэтому не имеет целей скрыться», – рассказал корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Эльчин Садыгов.

Апелляционный суд проигнорировал доводы защиты и оставил жалобу без удовлетворения. Адвокат отметил, что теперь защита обратится в ЕСПЧ, чтобы хотя бы в перспективе добиться признания неправомерности заключения Сафарова.

Сафаров не ожидал от суда справедливого решения, сообщила мать правозащитника Тахира Тахиргызы. «Руфат сказал, что участвовал в процессе только из уважения своим адвокатам. Он сказал в суде, что лично не обращался с ходатайством о домашнем аресте и не ожидал от суда справедливости. Руфат сказал, что ничуть не жалеет, что в свое время ушел из органов прокуратуры и стал заниматься защитой людей, становящихся жертвами бесправия и произвола», – передала Тахиргызы слова правозащитника корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что жалоба адвокатов Сафарова отклонена. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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