Отказ суда рассматривать иск в защиту проспекта в Махачкале рассердил активистов

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Суд оставил без движения иск активистов "ГородНаш", выступивших против огораживания части проспекта Акушинского. Активисты намерены обжаловать решение судьи и обратиться за поддержкой к главе республики.

Как писал «Кавказский узел», активисты общественной организации "Город наш" подали в Советский райсуд Махачкалы иск против огораживания участка проспекта Акушинского около автозаправки "Аско". В качестве ответчиков выступают частное лицо и компания "КасПетролСервис". Активисты выступают против незаконного, по их мнению, огораживания части проспекта, включающей зеленые насаждения, пешеходные дорожки, съезды с автодороги и территорию дублера проспекта.

В иске активисты требовали признать отсутствующим право собственности частного лица на этот земельный участок, устранить препятствия в пользовании территорией общего пользования путем аннулирования записи в ЕГРН о кадастровом учете земельного участка, записи о праве собственности на земельный участок и демонтажа металлических конструкций вокруг него. Также они требуют признать недействительной сделкой договор купли-продажи земельного участка между ООО "КасПетролСервис" и частным лицом, пояснил в своем телеграм-канале представитель движения, юрист Арсен Магомедов.

Судья Советского районного суда Махачкалы Михраб Адзиев оставил без движения иск активистов "ГородНаш", сообщил сегодня Арсен Магомедов.

Он считает определение судьи незаконным по нескольким причинам.

«Судья оставил иск без движения, сославшись на нарушение требований п. 4 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, согласно которым в исковом заявлении должно быть указано, в чем заключается нарушение прав истцов. Однако активисты достаточно подробно описали, как огораживание территории нарушает их права на беспрепятственное пользование общественными землями, включая доступ к пешеходным дорожкам, зеленым насаждениям и съездам с проспекта Акушинского. Таким образом, судья необоснованно посчитал, что истцы не указали на конкретные нарушения их прав», - рассказал юрист.

Кроме того, отметил Магомедов, судья отказал в принятии иска в части защиты интересов неопределенного круга лиц, сославшись на отсутствие у истцов специального права на подачу такого иска.

«Такой формальный подход к рассмотрению иска активистов фактически лишает их права на судебную защиту. Это противоречит статье 3 ГПК РФ, которая гарантирует право на судебную защиту нарушенных прав и свобод.

Решение судьи может быть расценено как попытка затянуть процесс и предотвратить рассмотрение дела по существу, что вызывает вопросы о независимости судебной системы и возможном давлении со стороны заинтересованных лиц», - считает Арсен Магомедов.

Он сообщил, что активисты «ГородНаш» намерены обжаловать определение судьи Адзиева, и, таким образом, продолжить борьбу за сохранение общественных территорий. Активисты обратятся к главе Дагестана с просьбой подключиться к процессу защиты общественного пространства, сказал Магомедов.

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