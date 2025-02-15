Активисты выступили против приватизации участка проспекта в Махачкале

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Махачкалинские активисты обратились в суд с требованием отменить приватизацию территории общего пользования на проспекте Акушинского.

Активисты общественной организации «Город наш» подали в Советский райсуд Махачкалы иск против огораживания участка проспекта Акушинского около автозаправки «Аско». В качестве ответчиков выступают частное лицо и компания «КасПетролСервис», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член движения, юрист Арсен Магомедов.

Он пояснил, что активисты выступают против незаконного, по их мнению, огораживания части проспекта, включающей зеленые насаждения, пешеходные дорожки, съезды с автодороги и территорию дублера проспекта.

В иске активисты требуют признать отсутствующим право собственности частного лица на этот земельный участок, устранить препятствия в пользовании территорией общего пользования путем аннулирования записи в ЕГРН о кадастровом учете земельного участка, записи о праве собственности на земельный участок и демонтажа металлических конструкций вокруг него. Также они требуют признать недействительной сделкой договор купли-продажи земельного участка между ООО «КасПетролСервис» и частным лицом.

"Исходя из того, что спорный земельный участок может быть отчужден или обременен, что затруднит или сделает невозможным исполнение решения суда, истцы просят суд наложить арест на земельный участок с кадастровым номером 05:40:000038:3425, включающий запрет на совершение любых сделок и регистрационных записей с указанным участком", - процитировал Магомедов изложенные в исковом заявлении требования.

О том, что указанная территория, в том числе часть дороги, предназначавшейся под дублер проспекта Акушинского, и зеленая зона были переданы в частную собственность и огорожены. Это обнаружили 30 января жители близлежащих улиц и сообщили об этом в "Город наш".

Ограничение доступа к этим территориям нарушает права всех горожан

Как пояснил Магомедов, по закону такие земли относятся к зонам общего пользования и не могут быть приватизированы. «Ограничение доступа к этим территориям нарушает права всех горожан на свободное передвижение, отдых и пользование инфраструктурой. Закон четко запрещает приватизацию улиц, скверов, дорог и других общественных пространств (ст. 85 Земельного кодекса РФ)», - рассказал юрист.

Он добавил, что активисты будут требовать в суде назначить землеустроительную экспертизу, чтобы доказать, что в частную собственность оформлена территория общего пользования. «Проведение экспертизы стоит денег. На подачу иска мы потратили 20 тысяч рублей (госпошлину и за почту), поэтому мы, скорее всего, объявим о сборе денег», - сказал Арсен Магомедов, добавив, что экспертизу назначает суд, а ее стоимость может составить от 50 до 150 тысяч рублей.

Согласно карточке дела на сайте суда, 13 февраля состоялась передача материалов дела судье, дата заседания пока не назначена.

Житель дома на проспекте Акушинского Рустам рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что этот микрорайон очень населенный, а проспект является основной дорогой для выезда из Махачкалы в северные районы и города Дагестана.

«Застройщик перекрыл параллельную дорогу, захватил зеленую зону, перекрыл пеший проход людям. Что там собираются строить, неизвестно, скорее всего АЗС. Город и так переполнен заправками, мы выступаем против этого строительства», - сказал мужчина.

Всё огородили и совсем проход закрыли

На неудобство пожаловалась и местная жительница Марьям. «Чтобы пройти по этой дороге, нужно чуть ли не выходить с коляской на проезжую часть или проходить через АЗС, что очень опасно. Отсутствуют нормальные тротуары, теперь всё огородили и совсем проход закрыли», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Представители "КасПетролСервис" оказались недоступны для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла". На своем сайте, по состоянию на 13.55 мск 15 февраля, компания не прокомментировала иск активистов.

Администрация Махачкалы 4 февраля процитировала в своем телеграм-канале разъяснения управления имущественных и земельных отношений относительно сообщений о продаже участка.

"Данный земельный участок состоит на кадастровом учете более 20 лет и находится в частной собственности ООО «Дагнефтепродукт». […] Границы земельного участка частично пересекали автомобильную дорогу по проспекту Акушинского, в связи с чем собственником в 2018 году проведены соответствующие работы по исправлению границ участка путем исключения из его состава дорожного полотна. Вышеуказанные мероприятия проведены при согласовании с администрацией Махачкалы в установленном законом порядке. Таким образом, информация о продаже территории автомобильной дороги не соответствует действительности, земельный участок используется его собственником в соответствии с видом разрешённого использования", - говорится в публикации мэрии.

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