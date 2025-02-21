Жители села Хубар готовят акцию протеста в Москве после слов Меликова

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Заявление Сергея Меликова, назвавшего протесты в селе Хубар “позорными акциями”, не повлияло на планы сельчан организовать пикеты в Москве. Забастовка учителей продолжается, большинство детей не посещают занятия в школе.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что конфликт в селе Хубар, где учителя школы объявили забастовку, "выглядит искусственным", а "речь может идти о высшей степени циничной попытке дискредитировать местную власть, чтобы впоследствии ее сменить". Он пригрозил педагогам дагестанских школ, где произошли конфликтные ситуации, ответственностью за нарушение права школьников на образование. Забастовка педагогов в селе Хубар из-за увольнения директора связана с земельным конфликтом, а не с политикой, а Меликова ввели в заблуждение, указал депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов в обращении к премьер-министру Дагестана.

Учителя школы в селе Хубар Казбековского района объявили о проведении бессрочной забастовки с требованием восстановить в должности прежнего директора школы, а жители села – требуют вернуть сельские земли. Жители села провели в минувшую пятницу сход, на котором потребовали восстановить в должности прежнего директора школы Магомедрасула Исакова, а действующего директора, Зулумхана Гаджимагомаева, уволить. Активисты заявили, что если их требования не будут выполнены, то они проведут акцию протеста в Москве у здания администрации президента. На время забастовки педагогов школы села Хубар власти привозят педагогов из других школ. Большинство учеников не ходят на занятия, их родители поддерживают требование вернуть прежнего директора школы.

Инициативная группа жителей села Хубар, в том числе живущих в Москве, не отказалась от проведения групповых пикетов у зданий администрации Президента России и Генпрокуратуры РФ, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» депутат сельского собрания села Хубар Рашид Исаков. Он уточнил, что сам является организатором этого публичного мероприятия.

Целью публичного мероприятия в уведомлении указана "демонстрация несогласия жителей села Хубар Казбековского района Республики Дагестан с незаконными действиями главы Казбековского района РД Г. Мусаева по самовольному распоряжению землями сельсовета Хубарский и его административным давлением на жителей села Хубар."

Проводить групповые пикеты жители села намерены 5 и 6 марта, с 10.00 до 14.00 мск. Уведомление было подано 18 февраля в правительство Москвы, ответ на него к вечеру 20 февраля еще не поступил, отметил Исаков.

Касаясь слов Сергея Меликова и его позиции по конфликту в школе села Хубар, Рашид Исаков сообщил, что жители села знакомы с заявлением главы Дагестана, но на сложившуюся ситуацию это никак не повлияет. «Министр образования к нам приезжал, прокурор, ничего не решили. Мы будем все равно добиваться (выполнения) своих требований», - сказал Исаков. Он подтвердил, что забастовка учителей, требующих возвращения на должность предыдущего директора, продолжается.

Жительница села Патимат сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что большинство детей, и ее дети в том числе, не ходят на занятия в школу. В школу отправляют учителей из других учебных заведений, но полноценного учебного процесса нет, сказала она. В забастовке принимают участие почти все учителя сельской школы – около 30 человек.

Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев прокомментировал в своем телеграм-канале заявление Сергея Меликова о ситуации в Хубарской школе. Он сообщил, что учителя оказались вовлечены во «внутримуниципальные и межличностные конфликты, начали спекулировать и переносить весь деструктив внутрь школы».

Бучаев сказал, что на встрече с коллективом школы он дал гарантии «объективной и справедливой аттестации всех кандидатов на должность руководителя школы». По словам министра, к его мнению коллектив школы не прислушался, начав забастовку, «оценку и законность которой даст Верховный суд Республики Дагестан». Был ли подан какой-то иск в суд по этому поводу, в публикации главы ведомства не уточняется.

В телеграм-канале правительства Дагестана 20 февраля было опубликовано множество сообщений о заседании под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова, его заявлениях и поручениях, однако реакции главы правительства на обращение Сайгидпаши Умаханова с призывом помочь жителям села Хубар среди них нет.

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