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11:22, 18 февраля 2025

Саломе Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту в Тбилиси

Саломе Зурабишвили. Фото: https://vesti.az/v-mire/zurabisvili-zakidali-yaicami-v-aeroportu-tbilisi-537986

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили подверглась нападению в аэропорту в Тбилиси по возвращении из Мюнхена.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря 2024 года на фоне аций протеста вступил в должность президента Грузии Михаил Кавелашвили. Саломе Зурабишвили заявила, что после инаугурации покинет президентский дворец и присоединится к протестующим против приостановки членства страны в ЕС. Она также подчеркнула, что продолжит исполнять функции президента, добиваться проведения новых парламентских выборов и поддерживать контакты с зарубежными партнерами, кроме того посетит инаугурацию Дональда Трампа.

Саломе Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту в Тбилиси, когда она прилетела из Мюнхена, где участвовала в Конференции по безопасности. Полиция не вмешивалась в происходящее. Зурабишвили пока не прокомментировала этот инцидент, пишет телеграм-канал "Новости-Грузия".

Отметим, вчера, 17 февраля в аэропорту Тбилиси такому же нападению подверглись оппозиционеры Георгий Гахария и Элгуджа Хокришвили. Нападение снимали на мобильные телефоны несколько человек, выкрикивая при этом вопросы, не является ли Гахария больше "продажным беспринципным агентом". При этом полиция не отреагировала на инцидент. Гахария и Хокришвили возвращались из Германии, где участвовали в Мюнхенской конференции по безопасности. Соратник Гахарии Бека Лилуашвили заявил, что нападение организовала "Грузинская мечта" и лично Бидзина Иванишвили. 

Европейский парламент признал президентом Грузии Саломе Зурабишвили и призвал страны Европы к бойкоту властей Грузии. В резолюции, которую поддержали 400 депутатов, озвучено требование новых парламентских выборов в Грузии и санкций против участников фальсификаций.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев.

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Автор: "Кавказский узел"

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