Европарламент призвал к санкциям против властей Грузии

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Европейский парламент признал президентом Грузии Саломе Зурабишвили и призвал страны Европы к бойкоту властей Грузии. В резолюции, которую поддержали 400 депутатов, озвучено требование новых парламентских выборов в Грузии и санкций против участников фальсификаций.

Как писал "Кавказский узел", на акции протеста 12 февраля ее участники выразили уверенность, что ряд имен, против которых Европарламент предлагает ввести санкции, в частности гендиректора и председателя попечительского совета Общественного вещателя попали в проект нового санкционного списка благодаря ежедневным протестам.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев.

Европейский парламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии, призывающую ввести санкции против элиты, связанной с «Грузинской мечтой» и лично с Бидзиной Иванишвили, сообщило сегодня агентство "Новости Грузии".

Как следует из информации на сайте Европарламента, депутаты призвали международное сообщество присоединиться к бойкоту властей Грузии.

"Парламент отказывается признавать самопровозглашенные власти правящей партии «Грузинская мечта» после фальсифицированных парламентских выборов 26 октября 2024 года, включая недавно назначенного президента Михаила Кавелашвили, и призывает международное сообщество присоединиться к бойкоту правящей элиты Грузии. Депутаты Европарламента продолжают признавать Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и призывают президента Европейского совета Антониу Кошту пригласить ее представлять страну на предстоящих заседаниях Европейского совета и Европейского политического сообщества", - указано в сообщении на сайте Европарламента.

Члены Европарламента хотят, чтобы Совет и государства-члены ЕС ввели персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров Грузии, ответственных за фальсификацию выборов, нарушения прав человека и преследование политических оппонентов и активистов. К ним относятся, среди прочего, известный олигарх Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, а также судьи, выносящие политически мотивированные приговоры, и представители СМИ, распространяющие дезинформацию, - указано в сообщении.

Единственным решением текущего кризиса в Грузии является проведение новых парламентских выборов, которые должны состояться в течение следующих нескольких месяцев под надзором независимой избирательной администрации и под наблюдением международных наблюдателей, считают парламентарии.

Резолюция была принята 400 голосами «за», 63 парламентария проголосовали против и 81 воздержался.

"Кавказский узел" также писал, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием назначить досрочные парламентские выборы в Грузии и освободить политзаключенных, а также ввести ограничения для представителей "Грузинской мечты". В ответ делегация Грузии заявила о выходе из организации.

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