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02:53, 13 февраля 2025

Активисты в Тбилиси приветствовали ожидаемые санкции против пропагандистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генеральный директор и председатель попечительского совета Общественного вещателя попали в проект нового санкционного списка благодаря участникам ежедневных протестов в Тбилиси, считают активисты. 

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев.

Вечером 12 февраля, на 77-й день непрерывных протестов в Тбилиси, демонстранты вновь перекрыли проспект Руставели, требуя назначить новые парламентские выборы и освободить политических заключенных.

На проспекте Руставели собрались участники акции протеста у офиса Общественного вещателя, которые требуют от телекомпании объективного освещения происходящих событий. К ним присоединились участники акции у здания Филармонии, возмущенные тем, что руководство Оперного театра отказалось предоставить всемирно известному оперному певцу Паате Бурчуладзе зал для празднования 70-летнего юбилея. Бурчуладзе, который поддерживает протестующих, вместе со своими друзьями принял участие в марше, поблагодарил собравшихся и исполнил гимн Грузии вместе с демонстрантами.

Участники акции под лозунгом: "Народ заслуживает независимого Общественного вещателя" приветствовали тот факт, что имена генерального директора телекомпании Тинатин Бердзенишвили и председателя попечительского совета общественного вещателя Васила Маглаперидзе включены в проект нового европейского санкционного списка.

"Это доказательство того, что непрерывные и последовательные протесты дают результаты.  Я уверен, что если бы мы остановили акцию протеста, мы бы не увидели Тинатин Бердзенишвили и Васила Маглаферидзе в этом списке санкционированных. Важно, чтобы эта последовательность сохранялась, так мы добьемся еще больших результатов", - процитировал слова участника акции телеканал Pirveli.

Имена Бердзенишвили и Маглаперидзе среди имен других деятелей и бизнесменов, близких к основателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили, фигурируют в проекте резолюции "Об ухудшении политической ситуации в Грузии", которую Европарламент планирует рассмотреть 13 февраля. Если резолюция будет принята, Европейский парламент призовет Совет ЕС и государства-члены ввести санкции против соратников, финансистов и пропагандистов режима Иванишвили.

Список, который рассмотрит Европейский парламент, включает тех, кто ранее попал под санкции США, но он обширнее американского. Документ предлагает ввести санкции против лично Бидзины Иванишвили и членов его семьи, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, премьер-министра "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, а также руководителей трех проправительственных пропагандистских телеканалов - "за распространение дезинформации и манипулирование общественным дискурсом для поддержания авторитарного правления нынешней правящей партии", отмечает Formula TV. 

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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