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07:01, 18 февраля 2025

Гахария подвергся нападению в аэропорту Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные закидали яйцами оппозиционного политика Георгия Гахарию и его соратника Элгуджу Хокришвили в аэропорту Тбилиси. 

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 15 января лидер партии "Гахария - за Грузию" Георгий Гахария подвергся нападению в отеле "Шератон" в Батуми. Врачи диагностировали у него перелом носовой кости и сотрясение мозга, от госпитализации политик отказался. В нападении участвовали люди, которые перед этим в той же гостинице вступили в перепалку и физическую конфронтацию с активистом Звиадом Коридзе. Полиция возбудила уголовное дело о нападении на Гахарию. По версии организации "Честные выборы", в нападении участвовали представители правящей партии "Грузинская мечта".

Лидер партии "Гахария - за Грузию" Георгий Гахария и член партии Элгуджа Хокришвили подверглись нападению в аэропорту Тбилиси 17 февраля, их закидали яйцами, пишет "Грузия-онлайн".

Нападение снимали на мобильные телефоны несколько человек, выкрикивая при этом вопросы, не является ли Гахария больше "продажным беспринципным агентом". При этом полиция не отреагировала на инцидент.

Гахария и Хокришвили возвращались из Германии, где участвовали в Мюнхенской конференции по безопасности.

Соратник Гахарии Бека Лилуашвили заявил, что нападение организовала "Грузинская мечта" и лично Бидзина Иванишвили. "Бидзина Иванишвили послал на Георгию Гахария зондер-группу. Они совершили оскорбительные действия по отношению к председателю и члену нашей команды. Включая словесные оскорбления и провокационные выкрики. Похоже, что Иванишвили катастрофически боится того, что пообещал ему Георгий Гахария - потерю денег и власти", - заявил он.

Корреспондент "Кавказского узла" спросила члена партии Теону Акубардию, как чувствует себя Гахария после нападения. «На этот раз все обошлось», - отметила Акубардия.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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