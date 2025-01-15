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12:49, 15 января 2025

Гахария получил травмы в результате нападения в Батуми

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционный политик Георгий Гахария подвергся нападению в батумской гостинице, врачи диагностировали перелом и сотрясение мозга. Полиция отчиталась о начале расследования уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 января около здания парламента Грузии прошла акция протеста, участники которой призвали освободить задержанных и провести новые парламентские выборы.

11 января силовики задержали не менее 10 человек в Батуми, в том числе основательницу интернет-изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели, которая обвиняется в нападении на силовика. 12 января на акциях с требованием освободить ранее задержанных, а также обвиненных по уголовным делам, было задержано не менее девяти человек в Тбилиси и не менее восьми в Батуми.

Лидер партии "Гахария - за Грузию" Георгий Гахария минувшей ночью подвергся нападению в отеле "Шератон" в Батуми. После инцидента политик был доставлен в клинику, где врачи диагностировали у него перелом носовой кости и сотрясение мозга. По словам врача Тако Шантадзе, пациент покинул клинику по собственному желанию.

В нападении участвовали представители "Грузинской мечты", перед этим они вступили в перепалку и физическую конфронтацию с активистом Звиадом Хоридзе в той же гостинице, заявила организация "Честные выборы".

"Мы требуем немедленного расследования преступления против Звиада Коридзе и Георгия Гахарии, а также привлечения к уголовной ответственности лиц, участвующих в групповом насилии. Есть много свидетелей происшествия, а также имеются записи с видеокамер отеля", - процитировал заявление организации телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

МВД начало расследование нападения на Гахарию по статье 126 УК Грузии (насилие). Сам политик заявил, что чувствует себя "нормально", пишет сегодня "Интерпрессньюс".

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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