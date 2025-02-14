Контрактник из Ростовской области осужден за убийство сослуживца

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Суд назначил семь лет колонии участнику спецоперации на Украине за убийство сослуживца.

По версии следствия и суда, осужденный Геннадий Минашвили из Ростовской области и несколько его сослуживцев проживали в одной квартире. С одним из них у него произошел конфликт, и Минашвили несколько раз ударил оппонента ножом в грудь, в результате чего тот скончался. Родные убитого просили суд ужесточить наказание. Минашвили не раскаялся в содеянном и не пытался загладить вину вред перед семьей, заявили родственники. Защита Минашвили напротив просила переквалифицировать его действия на убийство по неосторожности – в этом случае наказание не может превышать двух лет, следует из материалов дела.

Минашвили был участников военной операции на Украинеи был ранен, суд счел это смягчающим обстоятельством, приговорив его к семи годам колонии строгого режима. Санкции статьи предусматривают от шести до пятнадцати лет заключения. Родные погибшего попытались оспорить приговор как слишком мягкий, но Южный окружной военный суд им в этом отказал, следует из материалов на сайте суда.

"Кавказский узел" писал, что в августе 2024 года контрактник осужден в Ростове-на-Дону за убийство двоих сотрудников ФСБ. Он получил 16 лет колонии.

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