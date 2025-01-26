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19:53, 26 января 2025

Помощник депутата оштрафован в Астрахани за дискредитацию армии

Александр Токарев. Фото с сайта Астраханского областного отделения КПРФ https://kprfast.ru/aboutus/ourpeople/tokarev-a-m.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Астрахани приговорил к штрафу помощника депутата Госдумы Александра Токарева, посчитав дискредитацией армии его критическую публикацию о выставке трофейной техники.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ленинский райсуд Астрахани признал Александра Токарева виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела, размещенной на сайте суда.

Карточка обновлена 24 января, в ней опубликован текст постановления, вынесенного 20 января. Согласно документу, Александр Токарев - главный редактор газеты «Астраханская правда» (еженедельное издание обкома КПРФ. – Прим. "Кавказского узла"), по совместительству секретарь комитета КПРФ и помощник депутата Госдумы Николая Арефьева.

По данным суда, Токарев разместил в Telegram "публикацию по поводу проведения на территории г. Астрахани выставки трофейной военной техники, полученной в ходе проведения специальной военной операции". Текст этой публикации "содержит негативную оценку использования Вооруженных сил", решил суд.

Подверг критике выставку трофейной техники в г. Астрахани, считая ее неуместной

Александр Токарев вину не признал. "Просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения, поскольку умысла на дискредитацию армии у него не было, а только подверг критике выставку трофейной техники в г. Астрахани, считая ее неуместной в настоящее время", - приводится в постановлении его позиция.

Однако суд счел, что подсудимый "нарушил установленный запрет на дискредитацию использования Вооруженных сил". "Суд приходит к выводу о назначении минимального наказания в виде административного штрафа, в размере 30 000 руб. Данный размер административного штрафа позволит с максимальным эффектом достигнуть целей административного наказания", - говорится в постановлении.

По состоянию на 19.52 мск 26 января, Александр Токарев не прокомментировал в своем телеграм-канале решение суда.

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Автор: "Кавказский узел"

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