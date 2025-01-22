Армянские правозащитники раскритиковали повышение налогов для адвокатов

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Власти Армении повысили налоги на адвокатские услуги, это решение сократит доступность юридической помощи, в том числе безвозмездной.

Власти Армении повысили налога для лиц, оказывающих адвокатские услуги, в том числе, если юридическая помощь оказывается pro bono, то есть на безвозмездной основе. Инициативу властей с корреспондентом "Кавказского узла" обсудили 21 января глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц; глава общественной организации «Журналисты за права человека», правозащитница Жанна Алексанян; глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц; юрист-международник, член Палаты адвокатов Армении Ара Казарян

Поправка об увеличении налоговой ставки за адвокатскую деятельность почти на 30% вместо прежних 5% вступила в силу с 1 января 2025 года, заявила Нина Карапетянц.

По ее словам, налогом будут облагать, в том числе, правовую помощь pro bono и юридические консультации. «Заключать соглашение с указанием формальной суммы, к примеру, одной тысячи драмов не удастся, так как налоговую ставку будут рассчитывать либо по усредненной ставке, либо по расценкам Палаты адвокатов, которые суд берет за основу при расчете компенсаций за адвокатские услуги в суде», - пояснила правозащитница.

Налоговые поправки ставят крест на правозащитной деятельности

Абсолютное большинство кейсов правозащитных организаций – 99% – бесплатная защита права, и выплачивать налоги правозащитники с них не смогут, добавила Карапетянц. «Налоговые поправки ставят крест на правозащитной деятельности. Оказывать правовую помощь будет невозможно, так как ни один донор не будет покрывать баснословные налоговые отчисления», - считает она.

По ее мнению, правящая сила намерена обложила налогом адвокатов, оказывающим услуги pro bono. «Адвокаты правозащитных организаций оказывали правовое содействие задержанным после событий 1 марта 2008 года, протестов Electric Yerevan и «Сасна Црер». Они брались за затяжные кейсы, подчас небезопасные из-за их политизированности. Частные адвокаты не будут заинтересованы брать такие дела, так как они неприбыльные. Теперь нас лишают возможности вовлечения», - подчеркнула правозащитница.

Новое налоговое бремя лишает общество доступного правосудия, а услуги адвокатов будут доступны только состоятельному сословию, утверждает она. «Сперва повысили пошлину при обращении в суд, потом ввели обязательное наличие адвоката в судебных разбирательствах, потом обложили грабительским налогом, чтобы лишить возможности на защиту. Пашинян готовится к выборам и стремится избавить себя от протестов, так как люди будут опасаться остаться без правовой помощи, если их арестуют. Медленно, но верно Пашинян создает все условия для насаждения тотальной диктатуры», предположила Карапетянц.

Правозащитница уверена, что Офис общественного защитника объективно не сможет оказывать правовую помощь всем желающим. «У каждого адвоката по 100 дел. Они физически не могут вести столько дел. В итоге также снижается качество правосудия. Согласно международным конвенциям, адвокат не имеет права формально участвовать в суде. Но если у тебя 100 дел, твое участие, как бы ты не старался, всего лишь формальное», - пояснила она.

Карапетянц рассказала, что представители гражданского общества обсудили ситуацию с омбудсменом. «Во время встречи омбудсмен заявила, что проект поправок с ними не обсуждали. По итогам встречи была создана совместная рабочая группа, которая будет заниматься этой проблемой», - отметила правозащитница.

11 января омбудсмен Армении Анаит Манасян обсудила налоговый поправки с представителями правозащитных и общественных организаций. Участники дискуссии, в частности, отметили проблему предоставления безвозмездной правовой помощи pro bono, которая, согласно изменениям, также будет облагаться налогом. По их мнению, право на правосудие станет, фактически, недоступными для широких масс общества, что является серьезной проблемой с точки зрения защиты прав человека, сообщает пресс-служба офиса омбудсмена Армении. Адвокаты также раскритиковали инициативу властей. По их мнению, поправки повысят ставку за адвокатские услуги, и, как следствие, лишат возможности воспользоваться услугами адвоката, а правовую помощь pro bono и вовсе исключит. Палата адвокатов Армении подписала петицию на имя премьер-министра с требованием пересмотреть налоговые поправки о повышение налогов за адвокатскую деятельность, в частности, пересмотреть решение и освободить от налога на НДС за адвокатские услуги.

Жанна Алексанян согласна, что повышение налоговой ставки для адвокатов отразится на малоимущих слоях общества.

«Повышение налоговой ставки негативно скажется на правосудии, так как адвокаты правозащитных организаций не смогут оказывать услугу pro bono. К нам обращаются заключенные, которые не в состоянии платить за услуги адвокатов. Это решение усугубит кризис в сфере прав человека, особенно в закрытых учреждениях – пенитенциарных учреждениях или армии, а общество сделает беззащитным», - заявила она.

В этом году, по ее словам, к ним еще никто не обращался, но даже если обратятся, адвокаты правозащитной организации не смогут оказать помощь. «Наши адвокаты консультирую правопреемников небоевых потерь в армии, посещают заключенных в тюрьмах и колониях. Если решение о повышении налогов не отменят, все эти проблемы останутся не только нерешенными, но, что еще хуже, эти люди останутся один на один с системой», - пояснила Алексанян.

Сложно сказать, сможет ли адвокатское сообщество добиться отмены этого решения

Она считает намеренным решение властей о повышении налогов на адвокатские услуги. «Власти пренебрежительно относятся к проблемам в обществе, им не интересны проблемы граждан, будь то подорожание транспорта или повышение платы за вывоз мусора. Они повышают бремя на каждого, чтобы пополнить бюджет. Иначе решить экономические проблемы они не способны, поэтому принимают решения без учета последствий. Сложно сказать, сможет ли адвокатское сообщество добиться отмены этого решения», - отметила правозащитница.

Артур Сакунц назвал решение о повышение налогов для адвокатов безграмотным решением.

«Власти пытались вывести из тени доходы адвокатов, которые скрывают свои реальные гонорары или уклоняются от налогов, оказывая юридические услуги под видом pro bono. В итоге, чтобы решить один-два случаи укрывательства от налогов, приняли поправки, не рассчитав последствия. Это выпуклый пример, когда власти приняли решение без консультаций с представителями гражданского общества о последствиях этого решения», - заявил он.

Отказ отменить повышение налога на адвокатскую деятельность приведет к снижению доступности правосудия – фундаментального право на справедливость, добавил Сакунц. «Адвокаты повысят ставки за свои услуги. А учитывая низкую платежеспособность в обществе, очень многие будут лишены возможности нанимать адвокатов и обращаться в суд для восстановления своих попранных прав. Услуги адвокатов, по сути, станут услугой для элиты, для богатых», - предположил правозащитник.

Доступность адвокатов будет у крупных корпораций, которые смогут им выплачивать гонорары

По его словам, последствия повышения налогов на адвокатские услуги скажется не только на простых гражданах, но и представителях малого и среднего бизнеса. «Доступность адвокатов будет у крупных корпораций, которые смогут им выплачивать гонорары. А интересы малого и среднего бизнеса для них будут непривлекательны из-за отсутствия средств нанять юриста», - пояснил он.

При этом офис общественного защитника не в состоянии будет обеспечить защиту прав социально уязвимых групп, так как увеличение финансирование офиса не предусмотрено, отметил Сакунц. «В западном сообществе институт бесплатных услуг pro bono считается поведенческим для адвокатского сообщества. Для адвокатов важна защита права, а если нет возможности обратиться за юридической помощью, адвокаты прибегают pro bono. Поправки лишают адвокатов возможности безвозмездной правовой помощи. Но как тогда обстоит дело с офисом общественного защитника? Их государство не облагает дополнительным налогом, так как придется увеличить финансирование и облагать налогом свое же финансирование. И тут мы имеем дело с дискриминацией между адвокатами, финансируемыми государством, и остальным адвокатским сообществом. А это скажется на качестве защиты. Pro bono и ее идеология – один из важных подходов в защите прав. В ряде стран адвокатов, которые оказывают безвозмездную юридическую помощь, поощряют, освобождая от налогов. А тут уничтожают, особенно в контексте правозащитных организацией, которые оказывали безвозмездную правовую помощь в случае нарушения прав человека, в том числе обращений в ЕСПЧ», - подчеркнул правозащитник.

Гражданское общество приложит все усилия для отмены решения о повышении налогов на адвокатские услуги, сказал он. «Все громкие политические акции – 1 марта, протесты против конституционной реформы, «Сасна Црер», апрельские протесты 2018 года, когда к власти пришел сам Пашиняна, сопровождались задержаниями, а правозащитники формировали группы оперативного реагирования для оказания юридической помощи в полицейских участках. Защита права не может облагаться налогом. Из-за двух десятков адвокатов, которые уклоняются от налогов, правосудие не должно страдать», - утверждает Сакунц.

Ара Казарян отметил, что адвокаты, специализирующиеся на обращениях в ЕСПЧ, повысят ставки за услуги. По его словам, при вынесении решения ЕСПЧ учтет это в случае компенсации.

В итоге определенные слои, которые не смогут обратиться в офис общественного защитника из-за ограниченности спектра услуг офиса, останутся без правовой помощи

«Решение о повышение налогов – абсурдное, такие решение должны внедряться поэтапно. Вопрос не в услугах адвокатов, а во времени. В этом году вынужден был отказать двум клиентам pro bono. Времени не хватит, чтобы обеспечить оплату офиса, зарплату сотрудникам, налоговые выплаты плюс pro bono. В крупных международных адвокатских компаниях есть традиция брать 10-15% дел pro bono. Смысл не только заработать, но и приносить пользу обществу. Но из-за повышения налоговой ставки придется уменьшить количество pro bono. В итоге определенные слои, которые не смогут обратиться в офис общественного защитника из-за ограниченности спектра услуг офиса, останутся без правовой помощи. И если не будет возможности нанять частного адвоката из-за дороговизны, предпочтут не обращаться в суд и лишатся доступности правосудия», - заявил он.

Принимая решение о повышении налоговой ставки, власти проявили пренебрежение, не спросив мнения адвокатского сообщества, добавил юрист-международник. «Не было исследования, как отразится повышение налогов на правосудии. Непонятен и мотив, которым руководствовались авторы инициативы. На основании каких расчетов решили обложить налогом столь малое сообщество? Активной адвокатской деятельностью занимаются около двух тысяч адвокатов из порядка четырех тысяч. Остальные неактивны или их лицензия приостановлена. Большие гонорары получают не более 10% действующих адвокатов. Это решение ударит по среднему классу адвокатов и начинающим адвокатам с малыми гонорарами. Это решение – удар по институту правовой защиты. Адвокаты обеспечивают защиту фундаментального права», - подчеркнул Казарян.

По его словам, адвокаты не смогут пропорционально налоговому бремени повысить свои гонорары из-за неплатежеспособности населения, особенно в провинциях. «Придется повысить не на 25-30% свои услуги, а на 5-10%, чтобы люди могли платить. В итоге адвокатам придется вкладывать свой главный ресурс – время», - сказал он.

Юрист-международник видит риск теневых оплат услуги адвокатов. «Будут гонорары частично прописывать в контракте, а остальную сумму брать на руки, что непозволительно. Получается, боролись с теневыми доходами, чтобы увести доходы в тень», - заключил он.

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