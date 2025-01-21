Сотрудник медиа задержан в парламенте Армении

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Полиция задержала в парламенте оператора NewDay Джанибека Хачатряна из-за обнаруженного при досмотре сувенирного ножа. Хачатряна отвели в полицию, несмотря на то, что он был готов оставить нож на входе в парламент.

У Джанибека Хачатряна про входе в здание парламента для осуществления профессиональной деятельности обнаружили сувенирный нож. Об этом сообщила в прямом эфире на своей странице в Facebook* журналистка того же издания Ани Геворкян.

Она отметила, что Джанибек Хачатрян готов был оставить все металлическое, в том числе нож, у сотрудников службы безопасности и войти в здание, однако ему не было позволено.

В парламент были вызваны полицейские, которые задержали Хачатряна, несмотря на призыв Геворкян не производить задержание без адвоката.

Хачатряна доставили, как сообщили сами полицейские в прямом эфире Ани Геворкян, в полицейский участок административного района Арабкир.

Правозащитник Рубен Меликян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не видит необходимости надевать на Джанибека Хачатряна наручники. Он указал, что обнаруженный у Джанибека Хачатряна предмет должен быть отправлен на экспертизу для оценки критериев предмета. "Я не удивлюсь, что экспертиза выявит, что данный предмет не является холодным оружием. А если нет, то возбудят уголовное дело, но так или иначе, не хочу забегать вперед, но арест не должен предполагаться", - отметил Меликян.

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