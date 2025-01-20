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13:33, 20 января 2025

Барагунова пожаловалась на нарушение ее прав в СИЗО

Лариса Барагунова. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=TO_xvn3ggCY

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденная за нападение на силовиков пенсионерка из Тырныауза Лариса Барагунова пожаловалась, что администрация СИЗО не позволяет ей звонить домой, а сокамерницы оказывают на нее давление.

Как информировал "Кавказский узел", 3 сентября суд признал пенсионерку Ларису Барагунову из Тырныауза виновной в нападении на силовиков и приговорил к трем годам заключения. Барагунова в последнем слове заявила, что ее преследование связано с деятельностью организации "Профсоюз "Союз ССР"* и потребовала оправдать ее.

По словам Ларисы Барагуновой (копия ее жалобы имеется в распоряжении "Кавказского узла"), которая с 13 марта 2023 года содержится в Нальчикском СИЗО, ее ограничивают в правах. В частности, ей не позволяют совершать телефонные звонки со ссылкой на необходимость получения разрешения от Верховного суда Кабардино-Балкарии, где на рассмотрении находится ее апелляционная жалоба.

Кроме того, сокамерницы, особенно одна из них, по словам Барагуновой, всячески притесняет ее, оскорбляя и унижая ее человеческое достоинство. Барагунова считает, что все это происходит с подачи сотрудников учреждения.

Юрист Олег Сергеев пояснил, что в соответствии с законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" заключенные СИЗО имеют право на платные телефонные разговоры под контролем администрации с разрешения органа, в производстве которого находится уголовное дело, либо суда.

Разрешение выдается в письменном виде. При этом разговор прослушивается сотрудниками СИЗО, о чем заключенный должен быть предупрежден. Другое дело, что это требование соблюдается не в отношении всех заключенных, а только "неудобных", таких как Барагунова, отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

Рассмотрение апелляционной жалобы Барагуновой назначено на 28 января. В жалобе она указала, что ее преследование связано с деятельностью организации "Профсоюз "Союз ССР"* – она являлась руководителем отделения в Тырнаузе.

Напомним, Барагунова отстаивала интересы членов профсоюза в судебных спорах по коммунальным искам, писала жалобы в правоохранительные органы, защищая их интересы, а также вела соцсети, в которых критиковала действия местных властей и правоохранительных структур.

7 марта 2023 года к ней домой явились с обыском силовики, в ходе которого изъяли оргтехнику, мобильные телефоны ее и ее детей.

Впоследствии силовики написали заявления, что Барагунова нанесла телесные повреждения двоим их них – одному причинила травму ноги, другому – травму головы. Уже в СИЗО Барагуновой предъявили еще одно обвинение – в экстремизме. Впоследствии это обвинение сняли за необоснованностью. Сама Лариса Барагунова считает, что ее осудили за то, что члены организации не платили за коммунальные услуги, именно за это ее пытались обвинить и в экстремизме.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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