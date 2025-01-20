Барагунова пожаловалась на нарушение ее прав в СИЗО

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Осужденная за нападение на силовиков пенсионерка из Тырныауза Лариса Барагунова пожаловалась, что администрация СИЗО не позволяет ей звонить домой, а сокамерницы оказывают на нее давление.

Как информировал "Кавказский узел", 3 сентября суд признал пенсионерку Ларису Барагунову из Тырныауза виновной в нападении на силовиков и приговорил к трем годам заключения. Барагунова в последнем слове заявила, что ее преследование связано с деятельностью организации "Профсоюз "Союз ССР"* и потребовала оправдать ее.

По словам Ларисы Барагуновой (копия ее жалобы имеется в распоряжении "Кавказского узла"), которая с 13 марта 2023 года содержится в Нальчикском СИЗО, ее ограничивают в правах. В частности, ей не позволяют совершать телефонные звонки со ссылкой на необходимость получения разрешения от Верховного суда Кабардино-Балкарии, где на рассмотрении находится ее апелляционная жалоба.

Кроме того, сокамерницы, особенно одна из них, по словам Барагуновой, всячески притесняет ее, оскорбляя и унижая ее человеческое достоинство. Барагунова считает, что все это происходит с подачи сотрудников учреждения.

Юрист Олег Сергеев пояснил, что в соответствии с законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" заключенные СИЗО имеют право на платные телефонные разговоры под контролем администрации с разрешения органа, в производстве которого находится уголовное дело, либо суда.

Разрешение выдается в письменном виде. При этом разговор прослушивается сотрудниками СИЗО, о чем заключенный должен быть предупрежден. Другое дело, что это требование соблюдается не в отношении всех заключенных, а только "неудобных", таких как Барагунова, отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

Рассмотрение апелляционной жалобы Барагуновой назначено на 28 января. В жалобе она указала, что ее преследование связано с деятельностью организации "Профсоюз "Союз ССР"* – она являлась руководителем отделения в Тырнаузе.

Напомним, Барагунова отстаивала интересы членов профсоюза в судебных спорах по коммунальным искам, писала жалобы в правоохранительные органы, защищая их интересы, а также вела соцсети, в которых критиковала действия местных властей и правоохранительных структур.

7 марта 2023 года к ней домой явились с обыском силовики, в ходе которого изъяли оргтехнику, мобильные телефоны ее и ее детей.

Впоследствии силовики написали заявления, что Барагунова нанесла телесные повреждения двоим их них – одному причинила травму ноги, другому – травму головы. Уже в СИЗО Барагуновой предъявили еще одно обвинение – в экстремизме. Впоследствии это обвинение сняли за необоснованностью. Сама Лариса Барагунова считает, что ее осудили за то, что члены организации не платили за коммунальные услуги, именно за это ее пытались обвинить и в экстремизме.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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