Лариса Барагунова приговорена к трем годам колонии

03 сентября 2024, 17:33

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Суд признал пенсионерку Ларису Барагунову из Тырныауза виновной в нападении на силовиков и приговорил к трем годам колонии. Барагунова в последнем слове заявила, что ее преследование связано с деятельностью организации "Профсоюз "Союз ССР"* и потребовала оправдать ее.

Как писал "Кавказский узел", руководитель организации "Профсоюз "Союз ССР"* Лариса Барагунова 13 марта 2023 года была помещена под стражу в Нальчике. Адвокат активистки просил вернуть ее дело прокурору из-за противоречий и перевести Барагунову под домашний арест, но суд отказался. В изоляторе Барагунова не получает необходимого лечения, рассказали ее близкие. 19 апреля Эльбрусский райсуд в Кабардино-Балкарии продлил на три месяца срок содержания под стражей Ларисы Барагуновой, обвиняемой в нападении на двух полицейских. Барагунова указала суду на отсутствие прогресса в расследовании ее дела из-за отсутствия доказательств.

Лариса Барагунова обвинена в нанесении побоев двум силовикам, которые явились к ней домой с обыском. Как следует из материалов уголовного дела, одному из них она причинила травму ноги, другому - травму головы.

Эльбрусский районный суд закончил рассмотрение дела Ларисы Барагуновой, обвиняемой в нападении на силовика. 23 августа "суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора", 2 сентября был вынесен приговор, следует из карточки дела на сайте суда.

Суд признал виновной 67-летнюю Ларису Барагунову в нанесении телесных повреждений двум сотрудникам правоохранительных органов и приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. "Срок содержания Барагуновой под стражей с 13 марта 2023 года, то бишь 1 год, пять месяцев и 22 дня, будет засчитан из расчета – один день в СИЗО за 1,5 дня в колонии. Таким образом, Ларисе Александровне придется отсидеть еще как минимум 10 месяцев", - сообщил автор блога на "Кавказском узле" "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости".

Он отметил, что силовики пытались найти повод для преследования Барагуновой, в частности возбудить дело о мошенничестве, так же ей было предъявлено обвинение в экстремизме, которое затем было снято. "Выступая в прениях Лариса Барагунова сказала, что ее судят за то, что члены организации не платили за коммунальные услуги, именно за это ее пытались обвинить в экстремизме, но, по ее словам, в этом случае речь должна идти о гражданско-правовых отношениях, а не об уголовном преступлении. Заявила, что она не боится их, не боится никакого срока - ни пяти лет, которые запросил для нее прокурор, ни двадцати... При этом потребовала немедленно освободить ее за отсутствием какой-либо ее вины и признать за ней право на реабилитацию", - говорится в публикации ""Особо опасная" Лариса Барагунова приговорена к трем годам лишения свободы.

Ларису Барагунову наказали за ее критические высказывания в адрес властей и правоохранительных структур района, уверен блогер. "Ее наказали, чтобы, во-первых, заставить замолчать, во-вторых, чтобы другие не осмеливались на подобные высказывания", - подчеркнул он.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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