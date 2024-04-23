Продлен арест Ларисы Барагуновой

23 апреля 2024, 15:37

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Эльбрусский райсуд в Кабардино-Балкарии продлил на три месяца срок содержания под стражей Ларисы Барагуновой, обвиняемой в нападении на двух полицейских. Барагунова указала суду на отсутствие прогресса в расследовании ее дела из-за отсутствия доказательств.

Как информировал "Кавказский узел", руководитель организации "Профсоюз "Союз ССР"* Лариса Барагунова 17 марта 2023 года была помещена под стражу в Нальчике. Адвокат активистки просил вернуть ее дело прокурору из-за противоречий и перевести Барагунову под домашний арест, но суд отказался. В изоляторе Барагунова не получает необходимого лечения, рассказали ее близкие. 14 апреля Лариса Барагунова рассказала суду про обыск и задержание.

Лариса Барагунова обвинена в нанесении побоев двум силовикам, которые явились к ней домой с обыском. Как следует из материалов уголовного дела, одному из них она причинила травму ноги, другому - травму головы.

В Эльбрусском районном суде 19 апреля состоялось заседание по делу Ларисы Барагуновой, суд, в частности, допросил ее соседку. Она рассказала об известных ей обстоятельствах проведения обыска в квартире Барагуновой, куда, по ее словам, явились сотрудники в масках и с оружием. Соседка отметила, что железная дверь, которой Барагунова будто бы прищемила ногу силовику в ходе оперативных мероприятий, была распахнута настежь. Крика от боли при защемлении ноги силовика она не слышала, передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Светлана Ткачева огласила ответ прокуратуры Эльбрусского района на ее запрос о проверке на законность действий сотрудников полиции, которые пришли с обыском к Барагуновой.

"В ходе осмотра места происшествия от 7 марта 2023 года СО по Эльбрусскому району была осмотрена лестничная площадка дома (указан адрес, где располагаются три квартиры – №38, №39 и №40. Б. указал на металлическую дверь, которой Барагунова нанесла три удара его коллеге В., из-за чего последнему пришлось обратиться за медицинской помощью", – зачитала Ткачева ответ прокуратуры.

Участники следственной группы прошли в квартиру №40 (Барагунова живет в двух квартирах №39 и №40, которые объединены в одну), где имелось пять жилых комнат, кухонная комната и два санузла. При этом в каждой комнате имелся дверной проем и деревянные двери, далее сказано в ответе.

Сведения о том, что силовики выходили за пределы квартиры №40 отсутствуют, отметила прокуратура. "Ваши доводы о незаконном проникновении и превышении полномочий сотрудниками Центра "Э" ГУ МВД по СКФО являются несостоятельными", – зачитала адвокат ответ ведомства.

Она ходатайствовала о приобщении данного ответа к материалам уголовного дела.

Далее на обсуждение был поставлен вопрос о продлении меры пресечения Барагуновой. Представитель прокуратуры сказал, что Барагунову надо оставить под стражей, иначе она продолжит "заниматься преступной деятельностью", либо будет препятствовать проведению судебного процесса, не являться в суд, оказывать давление на свидетелей и так далее.

Адвокат Светлана Ткачева просила суд изменить Барагуновой меру пресечения на подписку о невыезде. Она мотивировала ходатайство тем, что все свидетели допрошены, все материалы уголовного дела практически исследованы, стало быть, Барагунова никак не сможет повлиять на ход судебного следствия.

Сама Лариса Барагунова назвала уголовное дело в отношении себя "смешным". Также она заявила, что судебное следствие "топчется на месте" – меняются гособвинители, а доказательств ее вины нет.

Барагунова сравнила себя с "зайчиком, который укусил лапу льва", за что все силовые структуры леса накинулись на зайчика, пытаясь его уничтожить, но тем самым только подняли значимость "зайчика". Она также просила суд перевести ее под подписку о невыезде.

Суд вынес решение оставить Барагунову в СИЗО еще на три месяца, сославшись на то, что она обвиняется в особо тяжком преступлении.

Напомним, что 67-летняя Лариса Барагунова содержится в СИЗО Нальчика уже более года. Она занималась активной общественной деятельностью в качестве руководителя общественной организации "Профсоюз "Союз ССР"*, представляя в судах интересы членов организации.

Барагунова участвовала в судебных процессах, когда на членов организации подавали в суды за неуплату ими коммунальных услуг. Не платили же они потому, что считают, что газ, вода и прочие блага являются общенародным достоянием. Барагунову заподозрили в экстремистской деятельности.

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