Лариса Барагунова рассказала суду про обыск и задержание

04 апреля 2024, 23:59

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Активистка из Тырныауза Лариса Барагунова, обвиняемая в нападении на двух полицейских, рассказала в суде об обстоятельствах обыска в ее квартире и дальнейшего задержания. Барагунова отрицает, что применяла умышленное насилие к сотрудникам МВД.

"Кавказский узел" писал, что руководитель организации "Профсоюз "Союз ССР"* Лариса Барагунова, пожаловавшаяся на обыск в своей квартире, 17 марта 2023 года была помещена под стражу в Нальчике. Адвокат активистки просил вернуть ее дело прокурору из-за противоречий и перевести Барагунову под домашний арест, но суд отказался. В изоляторе Барагунова не получает необходимого лечения, рассказали ее близкие.

Барагуновой вменяется применение насилия к представителю власти (статья 318 УК России). По версии обвинения, женщина нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции, когда те явились к ней с обыском домой. Силовики заявили, что Барагунова прищемила одному из них дверью ногу, а второго ударила по голове.

На сегодняшнем заседании по делу Ларисы Барагуновой в Эльбрусском районном суде показания дала сама подсудимая. 67-летняя активистка, которая страдает сахарным диабетом и уже больше года содержится в СИЗО, рассказала суду, как происходило ее задержание, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Барагуновой, рано утром 7 марта 2023 года сын разбудил ее, сообщив, что к ним пришла полиция. Барагунова вышла в коридор в ночной рубашке, входная дверь уже была открыта. Всего силовиков было пятеро, и двоих из них активистка узнала, поскольку они ранее опрашивали ее о деятельности "Профсоюза "Союз ССР"*. Один из сотрудников снимал происходящее на камеру.

«Я сразу поняла, что против меня что-то готовится», - отметила Лариса Барагунова. Как утверждает активистка, она спросила полицейских о причине визита и те зачитали постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий, но в отказались давать документ ей в руки.

«Я услышала слово «экстремизм», но к чему оно относится, не поняла», - сказана она, добавив, что силовики не предъявили документы, подтверждающие их полномочия. Как рассказала обвиняемая, она попросила правоохранителей дать ей возможность одеться. Дверь в квартиру в это время была распахнута.

«В проеме стоял один из сотрудников и придерживал ногой дверь. Я попросила его убрать ногу и дать мне возможность прикрыть дверь, пока я оденусь, но он не реагировал. Я пару раз надавила на дверь, а когда я надавила чуть сильнее, сотрудник так закричал, как будто ему оторвало ногу», - рассказала Барагунова.

Затем подсудимая рассказала, как проходил обыск в ее квартире и какие вещи были изъяты. Она отметила, что во время обыска дважды вызывала врачей из-за гипертонического криза. По окончании обыска Барагунову вместе с сыном забрали в ОВД, где уже другой сотрудник заявил активистке, будто «она его избила».

"Я восприняла это как шутку и сказала: "Ну раз ты так хочешь, давай я тебе дам в лоб", - и щелкнула ему по лбу двумя пальцами", - пояснила Барагунова, отметив, что с этим сотрудником она ранее была знакома.

Пока Барагунова была в отделе полиции, в квартиру прибыла следственная группа, которая осматривала жилище активистки уже как место происшествия – где Барагунова якобы избила двух сотрудников. Впоследствии было возбуждено уголовное дело, 13 марта Барагунову задержали, а позже поместили в СИЗО.

Адвокат Барагуновой задал ей уточняющие вопросы об обстоятельствах дела - в частности о том, как стоял полицейский в дверном проеме и какой ногой он придерживал дверь. После этого суд допросил дочь Ларисы Барагуновой, которая подтвердила все, что рассказала мать.

Дочь активистки отметила, что когда к ним домой явились сотрудники полиции, ее с братом выгнали на лестничную площадку, где они пробыли 3,5 часа пока шел обыск. Позже брата, по ее словам, также забрали в полицию, где на него составили административный протокол, по которому затем оштрафовали на три тысячи рублей.

«Профсоюз «Союз СССР»*, как отметила подсудимая, занимался защитой прав членов объединения в судах. По словам Барагуновой, в объединении состояли 95 человек и политикой они не занимались.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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