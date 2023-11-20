Продлен арест активистке Ларисе Барагуновой

20 ноября 2023, 23:56

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Прокурору удалось убедить суд в необходимости продлить арест активистке из Тырныауза Ларисе Барагуновой, обвиняемой в нападении на полицейского. В изоляторе Барагунова не получает необходимого лечения, рассказали ее близкие.

"Кавказский узел" писал, что руководитель организации "Профсоюз "Союз ССР"* Лариса Барагунова, пожаловавшаяся на обыск в своей квартире, 17 марта была арестована на два месяца, после чего ее арест продлевался судом. Адвокат активистки просил вернуть ее дело прокурору из-за противоречий, но суд отказал в этом.

Сейчас на процессе в Эльбрусском районном суде по делу Ларисы Барагуновой идет допрос свидетелей, этому, в частности, было посвящено и сегодняшнее заседание. Стало также известно, что суд продлил срок содержания под стражей Ларисе Барагуновой до января 2024 года. О продлении ареста ходатайствовал прокурор, по мнению которого, Барагунова в случае изменения ей меры пресечения на домашний арест может скрыться от суда.

В отношении Ларисы Барагуновой возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ "Применение насилия к представителю власти". По версии обвинения, женщина нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции, когда те явились к ней с обыском домой. Она была взята под стражу в марте и с тех пор содержится в СИЗО Нальчика.

Близкие Ларисы Барагуновой рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что активистка страдает сахарным диабетом и должного лечения в СИЗО, где она содержится уже восемь месяцев, не получает. Лекарства от диабета ей передают, однако говорить о серьезной медицинской помощи не приходится. Кроме того, как сообщили знакомые Барагуновой, у арестованной в следственном изоляторе случился приступ желчекаменной болезни, в результате чего она потеряла сознание и получила травму головы.

«При этом судебные заседания по ее делу часто откладываются по разным причинам. Например, на одном из последних заседаний планировался допрос потерпевших, но они не явились, представив справки о болезни», - рассказала знакомая Барагуновой.

Лариса Барагунова руководила в Тырныаузе отделением организации «Профсоюз «Союз ССР», которая признана в России экстремистской и запрещена судом. Барагунова выступала в судах в защиту членов организации, в основном по вопросам коммунальных платежей. Члены этой организации поддерживают идею социального равенства и считают, что Советский Союз до сих пор продолжает существовать.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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