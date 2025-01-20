Следствие заинтересовалось угрозами старшеклассника взорвать школу

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Следком проводит проверку по факту публикации видео старшеклассником из Выселок, который угрожал расстрелять сверстников и взорвать школу.

Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю начало проверку по сообщению о подростке, который угрожал напасть на сверстников.

Старшеклассник одной из школ станицы Выселки угрожал расстрелять одноклассников и взорвать здание школы. Видео с его обращением получило распространение в соцсетях. Его увидела учительница и обратилась в полицию, пишет 19 января "Коммерсант".

По данному факту проводится доследственная проверка Кореновским межрайонным следственным отделом, по результатам которой будет принято процессуальной решение, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Школьник угрожал убить 11 учеников, которые, как он заявил, его "напрягают". Всех остальных - детей, учителей - он планировал вывести из здания школы и взорвать ее. Он назвал имя одного из школьников, которого планировал "резать, как свинью", передает телеграм-канал Baza.

Правоохранители после сообщения учительницы выяснили, что автор видео - 15-летний учение девятого класса школы №2, с ним работают следователи.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце декабря 2024 года в Майкопе был арестован школьник, который разместил в интернете публикации, которые силовики сочли пропагандой терроризма, на подростка заведено уголовное дело.

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