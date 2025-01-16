Следователи назвали версии взрыва газа в пятиэтажке Черкесска

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Рассматриваются три версии взрыва в многоквартирном доме в Черкесске.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября 2024 года произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Черкесске. Погибли пять человек, для жильцов был организован пункт временного размещения. Для определения того, кто будет выплачивать компенсации жильцам, необходимо дождаться официального установления виновных. Это может быть как владелец квартиры, так и местные власти, допустившие халатность, отметили аналитики. 2 ноября власти Черкесска отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрыва.

Следствие рассматривает три основные причины взрыва газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Черкесске, сообщил руководитель СУ СК по Карачаево-Черкесии Николай Щепкин.

"Отрабатываются три версии произошедшего: взрыв газовоздушной смеси в результате утечки бытового газа из-за неисправности газового оборудования; взрыв газовоздушной смеси в результате утечки газа из-за неосторожного обращения с внутриквартирным газовым оборудованием; взрыв газовоздушной смеси в результате утечки бытового газа из-за умышленных действий неустановленного лица, повредившего исправное газовое оборудование", - цитирует Щепкина ТАСС.

Глава ведомства отметил, что полностью исключена версия об умышленном подрыве дома воспламеняющимися и взрывными смесями. "Эта версия отработана и полностью исключена. Согласно проведенной судебной экспертизе, на изъятых с места происшествия объектах следов взрывчатых веществ не обнаружено", - подчеркнул он.

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