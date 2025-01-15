Активисты призвали Пашиняна отказаться от роспуска МГ ОБСЕ и отзыва исков к Азербайджану

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Около двух десятков неправительственных организаций призвали власти Армении не отзывать иски против Азербайджана в международных судах, а также отказаться от намерения распустить Минскую группу ОБСЕ.

Как писал "Кавказский узел", 9 января президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению "фашистским государством" и "источником угрозы для Южного Кавказа", "вооружение которого приведет к новой напряженности". Он также добавил, что "Армения не должна стать географической преградой между Турцией и Азербайджаном", "Зангезурский коридор должен быть открыт и будет открыт", а мирный договор невозможен без упразднения Минской группы ОБСЕ и изменения Конституции Армении.

9 января 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян после требований президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученных в интервью местным СМИ, на своей странице в Facebook* представил "предложения по долгосрочной стабильности в регионе и установлению мира с Азербайджаном", где среди прочих предложений заявил о необходимости роспуска МГ ОБСЕ и отзыва исков против Азербайджана в международных судах.

Армянские НПО считают подобное предложение Пашиняна "крайне тревожным, неприемлемым и заслуживающим осуждения". Они требуют от Пашиняна "ни при каких обстоятельствах не отказываться от исков, поданных против Азербайджана в международных судах.

"Долгосрочная стабильность и мир в регионе невозможны без создания и реализации механизмов, предотвращающих массовые нарушения прав человека и гарантирующих восстановление нарушенных прав. Без таких механизмов невозможно не только предотвратить аналогичные нарушения в будущем, но и устранить безнаказанность за нарушения прав человека. Любой мирный процесс, лишенный этих основ, будет лишен реального содержания и долгосрочных гарантий", - говорится в заявлении НПО.

Авторы заявления считают, что защита прав человека ни при каких обстоятельствах не может стать предметом политического торга. Азербайджан не предпринял никаких действий и не предпринимает для признания фактов нарушений прав человека, их расследования, привлечения виновных к ответственности, предоставления компенсации за нарушения или обеспечения гарантий предотвращения подобных нарушений в будущем. "Отказ от межгосударственных жалоб приведёт к полной безнаказанности Азербайджана за грубые нарушения прав человека и совершённые преступления, а также создаст почву для новых нарушений и преступлений", - считают правозащитники.

Отмечается, что Армения взяла на себя обязательства защищать права и свободы своих граждан и всех лиц, находящихся под её юрисдикцией, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека, включая право на эффективное средство правовой защиты. Отказ от межгосударственных жалоб в Европейском суде по правам человека станет нарушением этих обязательств. "Запрет на расовую дискриминацию признан нормой jus cogens (непреложный закон), накладываемой erga omnes (относительно всех) обязательства, от которых не допускаются никакие отступления. Учитывая систематическую политику армянофобии, проводимую властями Азербайджана, и продолжающиеся публичные заявления, содержащие ненависть и дискриминацию, отказ от жалобы в Международном суде ООН по факту расовой дискриминации будет эквивалентен её легитимации и нарушит обязательства, предусмотренные Конвенцией, включая обязанность незамедлительно и всеми возможными способами проводить политику искоренения всех форм расовой дискриминации", - говорится в заявлении.

По мнению правозащитников, в случае отказа от судебных жалоб Азербайджан сможет избежать ответственности за грубейшие и массовые нарушения прав человека, а также за признанную международными судебными инстанциями политику государственной армянофобии. "Жалобы республики Армения касаются прав десятков тысяч людей, чьи фундаментальные права были грубо нарушены, в том числе из-за этнической ненависти, поддерживаемой на государственном уровне", - говорится в заявлении.

Эти жалобы, как они отмечают, охватывают насильственное выселение населения Нагорного Карабаха, убийства и исчезновения военнопленных и гражданских лиц, пытки, нарушения права на свободу, справедливое судебное разбирательство, права собственности, уважение личной и семейной жизни и другие фундаментальные права. Международные юридические процессы остаются единственным эффективным механизмом защиты прав армян, содержащихся в Азербайджане. "Более того, правительство Армении обязано прилагать все усилия для немедленного освобождения и возвращения всех удерживаемых лиц без предварительных условий", - считают правозащитники.

Эта политика направлена против права граждан Армении жить в своей стране в безопасности

"Эта ситуация становится особенно важной в свете того, что обсуждаемый мирный договор не затрагивает вопросы защиты прав человека и привлечения к ответственности за грубейшие нарушения. Между тем в международной практике отсутствуют примеры долгосрочного мира после конфликта без международных механизмов обеспечения справедливости. Политика армянофобии Азербайджана сохраняется и отражается в таких действиях, как этническая чистка Арцаха (Нагорного Карабаха), уничтожение армянского культурного наследия, осквернение армянских кладбищ и собственности, а также прямые угрозы территориальной целостности и суверенитету республики Армения. Эта политика направлена против права граждан Армении жить в своей стране в безопасности", - говорится в заявлении НПО.

Среди подписантов заявления - ОО "Защита прав без границ", Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Фонд развития демократии, ОО "Журналисты во имя прав человека", Центр медиаинициатив, ОО "Пинк", ОО "Эколур", Горисский пресс-клуб, Хельсинкская правозащитная ассоциация, Центр объединения и поддержки общин, Антикоррупционный центр Transparency International, НПО "Перемена", Армянский комитет Хельсинкской гражданской ассамблеи, Езидский центр прав человека, правозащитная НПО, Клуб общественной журналистики, Фонд защиты и развития прав, Образовательный центр за равные права НПО, Союз по защите интересов и прав народа Арцаха (Союз Арцаха) НПО, Центр международного и сравнительного права НПО, Фонд "Арбанэ".

Напомним, Армения подала иски против Азербайджана как в Европейский суд по правам человека, так и в Международный суд ООН. Против Азербайджана уже вынесено восемь решений, по этим частям дело находится в исполнительном производстве под контролем Комитета министров. Ведется работа, чтобы Азербайджан принудительно выполнил эти решения судов.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян не считает, что правовые споры между двумя странами могут помешать мирному процессу.

"Смысл юридических споров в какой-то мере установить где-то мир. Когда государства инициируют правовые споры и разрешают разногласия цивилизованным образом, это также означает предотвращение войны", - сказал он журналистам.

Он добавил, что спор, инициированный Арменией, в рамках Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, который сейчас рассматривается в Международном суде, также направлен на предотвращение войны. "Это очень разумно и логично", - отметил он.

Аналитики оценили слова Пашиняна о роспуске Минской группы ОБСЕ

Заявление Никола Пашиняна о вероятности роспуска Минской группы ОБСЕ прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" политолог Степан Григорян и лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

Все требования и предусловия Азербайджана в переговорном процессе не следует удовлетворять, поскольку это лишь подогревает аппетиты Баку, считает Степан Григорян.

Чем больше Армения демонстрирует гибкость ради подписания мирного договора, тем больше Азербайджан выдвигает новых условий.

По его словам, как только Армения соглашается даже обсуждать какой-либо вопрос, Азербайджан выдвигает новые требования. Так произошло с вопросом международных исков: сразу после него появилось требование о роспуске Минской группы ОБСЕ. После реакции Еревана Баку начал настаивать на изменении Конституции Армении и возвращении оружия, приобретенного у Франции. "Чем больше Армения демонстрирует гибкость ради подписания мирного договора, тем больше Азербайджан выдвигает новых условий. Это специфика их подхода к переговорам. Алиев не остановится на достигнутом. Армянское правительство должно зафиксировать это для себя. Я выступаю против подобных уступок и против угождения азербайджанским капризам," - заявил Григорян.

По его словам, политика уступок армянских властей привела к тому, что Азербайджан включил в переговорный процесс требования о внесении изменений в Конституцию, возвращении французского вооружения и обсуждении так называемого "западного Азербайджана" в контексте проблемы азербайджанских беженцев. Григорян считает роспуск Минской группы ОБСЕ чрезвычайно опасным. По его словам, с ликвидацией этой группы утратится легитимность борьбы народа Нагорного Карабаха на самоопределение. "Это будет означать, что Армения якобы совершила агрессию против Азербайджана и на протяжении 30 лет оккупировала его территории, за что должна быть наказана. Однако реальность совершенно иная", - отметил политолог.

Он добавил, что Минская группа является правовым механизмом защиты Армении от обвинений со стороны Азербайджана. Легитимизацию этого процесса обеспечили не Армения, Карабах или Азербайджан, а ОБСЕ и ООН. ОБСЕ создала Минскую группу и обратилась в ООН с просьбой предоставить мандат на урегулирование конфликта. "Минская группа ОБСЕ — это правовое основание для легитимной борьбы народа Арцаха (Нагорного Карабаха)", - подчеркнул Григорян.

Что касается международных исков, Григорян убежден, что они не противоречат установлению мира, а, напротив, способствуют ему. По его мнению, промежуточные решения международных судов в пользу армянской стороны подтверждают справедливость их борьбы и незаконность действий Азербайджана. "Возможно, власти опасаются новой эскалации, но, чтобы её избежать, нужно не отказываться от исков, а, наоборот, приучать Азербайджан решать спорные вопросы через международные суды. Потакание Азербайджану, особенно в вопросах Минской группы ОБСЕ и международных исков, приведёт к ещё большим проблемам, чем отказ от этих требований", - заключил Григорян.

Риторика Никола Пашиняна о роспуске Минской группы ОБСЕ и отзыве международных исков является смертельно опасной для Армении, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Тигран Хзмалян.

"Это хуже, чем преступление. Это крупнейшая политическая ошибка. Такое безрассудное и безответственное заявление закладывает мину под наше будущее", - подчеркнул он.

Хзмалян отметил, что Минская группа ОБСЕ была создана по решению Генеральной Ассамблеи ООН и является единственным легитимным международным органом, способным найти решение карабахской проблемы. "Карабахский конфликт не решён. Его силовое урегулирование на глазах у всего мира не только незаконно, но и бесчеловечно, носит геноцидальный характер. Признание подобного решения по карабахскому вопросу недопустимо. Именно поэтому Минская группа остается абсолютно необходимой", - считает Хзмалян.

Речь идёт не только о территории. Это отказ от священного и основополагающего принципа ООН - права наций на самоопределение

По его словам, речь идет об отказе от права наций на самоопределение. "Речь идёт не только о территории. Это отказ от священного и основополагающего принципа ООН - права наций на самоопределение. Ради этого права были развязаны две войны, тысячи людей погибли, миллионы стали беженцами. Мы посвятили значительную часть своей сознательной жизни борьбе за это право и никогда не согласимся отказаться от него", - заявил Хзмалян.

Он подчеркнул, что у Никола Пашиняна нет ни юридического, ни морального права от имени Армении, её народа и даже от своего имени, как премьер-министра, разрушать структуру, созданную по решению ООН и Европейского парламента. "Произошедшее в Арцахе (Нагорном Карабахе) - это высшая форма геноцида, которую я называю патриоцидом. Лишить армянский народ основополагающего права, права на самоопределение - это недопустимо. Никто не имеет на это права. 150 тысяч беженцев, их предков и потомков не могут быть лишены этого права", - заявил Хзмалян.

Он добавил, что он и его сторонники намерены оспорить решение Пашиняна, используя все законные и конституционные методы борьбы, включая массовые протесты. "Мы готовы вывести противников этой идеи на улицы, чтобы предотвратить совершение этой грубейшей ошибки", - заключил Хзмалян.

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