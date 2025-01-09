Политологи усмотрели сговор в заявлениях Алиева и Пашиняна

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Никол Пашинян заявил о приверженности мирной повестки в ответ на заявление Ильхама Алиева, который назвал Армению “фашистским государством”. Риторика руководителей двух стран похожа на согласованную политическую игру ради поддержки Пашиняна в предстоящих выборах и обеспечения дальнейших уступок в пользу Баку, считают политологи в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил 6 декабря, что Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 января назвал Армению "фашистским государством" и "источником угрозы для Южного Кавказа", "вооружение которого приведет к новой напряженности". По его словам, Ереван должен "немедленно" остановить вооружение, аннулировав заключенные с Францией и другими странами контракты. “Мы соседствуем с фашистским государством, и угроза фашизма не исчезает. Вот почему фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет”, - заявил цитирует слова Алиева в интервью местным телеканалам JAM-news.

Он также добавил, что "Армения не должна стать географической преградой между Турцией и Азербайджаном”, “Зангезурский коридор должен быть открыт и будет открыт”, а мирный договор невозможен без упразднения Минской группы ОБСЕ и изменения конституции Армении.

Баку пытается "легитимизировать" эскалацию в регионе, агрессивные заявления делаются в расчете на ответную реакцию стороны Еревана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя угрозы Алиева. ''Это позволит Баку сделать собственные заявления более агрессивными, распространять ложную информацию о нарушении режима прекращения огня со стороны армянской армии”, - заявил Пашинян, чьи слова приводит “Арменпресс”.

Называя Армению "фашистским государством", Алиев, по словам армянского премьера, рассчитывает на реакцию в духе "сам фашист", что приведет к обострении ситуации. Пашинян заверил, что Армения “не пойдет по этому пути” и будет придерживаться мирной стратегии. "Есть другой подход: мы констатируем, что в Азербайджане так воспринимают Армению, и попытаемся понять, почему, в чем причина. С другой стороны, очевидно, что подобное восприятие Азербайджана существует и в Армении. Именно эти взаимные представления привели к многолетнему конфликту", - указал он, отметив, что мирная повестка направлена на устранение этих представлений.

"Часть согласованных статей мирного договора закрывает страницу некоторых из этих представлений, другие дают нам возможность сделать все взаимные негативные представления частью двусторонней повестки и устранить их. По двум несогласованным статьям мирного договора мы предложили решения и в случае положительного ответа Азербайджана готовы подписать договор", - заключил Пашинян.

Касательно заявлений Алиева по вопросу "коридора", Пашинян отметил, что Армения готовится реализовать проект "Перекресток мира". "Другого проекта в нашей повестке нет. "Перекресток мира" подразумевает открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, в том числе Азербайджан-Азербайджан через территорию Армении и Армения-Армения через территорию Азербайджана", - заявил Пашинян.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в свою очередь, заявил, что Армения не хочет и не готовится быть препятствием между Азербайджаном и Турцией. "Мы живем в 21 веке, когда все страны хотя иметь отношения, торговлю, перемещения с другими странами. Мы также заинтересованы в этом движении и не хотим быть препятствием. Мы хотим быть мостом, связующим звеном не только для стран региона, но и для расположенных далеко стран, представляя им, например, дипломатические услуги", - заявил Мирзоян на пресс-конференции 8 января.

Депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян обратила внимание международных партнеров на заявление Алиева. "Подобные заявления - не просто риторика. Они являются прямыми недвусмысленными призывами к нарушению норм международного права, лишению Армении ее суверенных прав и прямой угрозой безопасности мирного населения. Это откровенное проявление вражеской агрессии, и если оно не будет осуждено международным сообществом, это может привести к непредсказуемым последствиям", - заявила Товмасян.

Политолог Андриас Гукасян и политический обозреватель Наира Айрумян прокомментировали “Кавказскому узлу” заявления Баку и Еревана.

Для Никола Пашиняна выпад Алиева, скорее всего, был неприятным сюрпризом, потому что в своем новогоднем обращении армянский премьер назвал главной заслугой своего правительства в 2024 году считал "установившуюся стабильность в армяно-азербайджанских отношениях". Заявление Алиева фактически опровергло "заслугу" правящей партии, считает Гукасян.

"В контексте воздействия на внутреннее поле можно сказать, что Алиев решил тоже принять участие в предстоящих выборах в Армении. Уже факт, что Азербайджан к этим выборам не безразличен. Как правило, критика Алиевым армянского премьера имеет обратный эффект и это может укрепить позиции Пашиняна", - сказал он.

Политолог заметил, что Алиев не критиковал Пашиняна, а лишь пригрозил, что если Пашинян не справится с заданием, то этим займется он сам. В требовании Алиева расформировать Минскую группу ОБСЕ и изменить Конституцию страны Гукасян видит подтекст, понятный Алиеву и Пашиняну. Он считает, что это связано с возможными закулисными договоренностями по карабахскому вопросу.

"Армения не может расформировать Минскую группу, она была создана для определения статуса Нагорного Карабаха. Расформировать Минскую группу может ОБСЕ по консенсусу. Армения и Азербайджан могут изменить формат переговоров, формат урегулирования. Азербайджан предлагает прямые переговоры, и требование Алиева, скорее всего, об этом. Но вопрос в том, что арцахская проблема - не территориальный или имущественный спор, чтобы два государства выбрали себе двусторонний формат урегулирования этого спора. Арцахский вопрос - это вопрос права на самоопределение, это вопрос международных отношений, а не двусторонних, поэтому он касается всего международного сообщества", - отметил Гукасян, добавив, что ни Армения, ни Азербайджан ни вместе, ни порознь не могут определить статус региона - его должны определять жители Нагорного Карабаха, ставшие ныне беженцами.

Политолог добавил, что международная позиция по Арцаху (самоназвание Нагорного Карабаха), поставила Алиева в сложное положение, когда он должен передать регион под международный контроль, куда должны войти международные силы безопасности, назначена международная администрация с мандатом на временное управление до проведения референдума по своему политическому статусу. Алиев, по словам Гукасяна,не может согласиться с требованиями международного сообщества.

"Он считает, что Пашинян, который, я уверен, с ним в сговоре, должен тоже участвовать в преступной игре Турции, России и Азербайджана для легитимизации этнической чистки в Арцахе. Вот он и публично говорит об этом. Смысл алиевского заявления в том, что ты в деле, дорогой Пашинян, мы вместе эту войну затеяли, и все последующие шаги вместе осуществляли, и мы должны быть вместе до конца. Ты должен вместе со мной до конца бороться против международного сообщества, против международного права", - отметил Гукасян, добавив, что Пашиняну нечего возразить по существу.



Политолог считает, что западные страны применяют свои рычаги давления на Пашиняна: в Армении сейчас находится миссия европейских наблюдателей, Армения сотрудничает с Францией и другими государствами для восстановления военного баланса, укрепления вооруженных сил, а США, Франция ЕС неоднократно предупреждали о том, что посягательства на территорию Армении Азербайджану могут дорого обойтись. "Поэтому Пашинян может только говорить, что мы за мир, за мирное урегулирование споров. Это беспрецедентный случай международных отношений, чтобы руководитель одного государства так обозначал свои политические цели в отношении другого государства, (как это сделал Алиев). Теоретически такое может себе позволить только тот руководитель государства, который знает, что он купил кого-то в другом государстве и у этих агрессивных заявлений не будет никаких последствий", - отметил Гукасян.



Он затруднился ответить, перейдет ли Алиев от агрессивных заявлений к реальным действиям. "Я думаю, что это заявление, скорее, для армянского народа, которое использует Пашинян в избирательной борьбе: мол, если его не изберут, то придет кто-то другой, который ответит Алиеву, и будет война. Шантаж войной – это очень простая схема, опробованная уже в Армении", - заключил Гукасян.

Заявления Алиева явно звучат в унисон с тем, что происходит сейчас в США и в глобальной политике, где сила права уступает место праву силы. Те, кто чувствует силу, пытаются осуществлять экспансию, считает Наира Айрумян.

Она обратила внимание, что Алиев своим заявлением о “фашистском государстве” снабжает Пашиняна определенными аргументами для дальнейших действий. Военная агрессия и эскалация не особо выгодны Алиеву и не будут никем приветствоваться, поэтому он предпочитает действовать руками Пашиняна. "Путем угроз, типа, не сделаете - будет война. Алиев подсказывает Пашиняну дальнейшие действия, и Пашинян может это использовать для оправдания новых уступок, так называемых компромиссов ради мирной повестки", - сказала Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".



Проблема, по ее словам, состоит в том, что уступки уже достигли критической точки и дальнейшие уступки будут означать конец армянской государственности. Пашинян четко осознает свой выбор: либо добровольно упразднить государство, либо дать повод сделать это Алиеву, считает Айрумян.Она предположила, что во имя мирной повестки в Армении начнется процесс изменения Конституции.

Слова главы МИД Армении Арарата Мирзояна, который заявил, что Армения не будет поддаваться провокациям, но в то же время и не отступит, внесли, по ее словам, некоторые коррективы в сказанное Пашиняном. "Как это он (Мирзоян) себе представляет, я не знаю, потому что слишком мало места осталось для маневра. В любом случае, ближайшие две недели до инаугурации Трампа будут турбулентные времена во всем мире и на фоне этих событий всем нужны крепкие нервы", - заключила Наира Айрумян.

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