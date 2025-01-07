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18:18, 7 января 2025

Участники шествия "Алило" в Тбилиси собрали помощь для нуждающихся

Участники шествия "Алило" в Тбилиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла" от 07.01.25.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Священнослужители и верующие вышли сегодня на рождественское шествие "Алило" в Тбилиси. В его ходе традиционно проводится сбор пожертвований для нуждающихся, но в этом году организаторы шествия не стали делать остановок для сбора помощи от чиновников у парламента и администрации президента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года патриархия Грузии впервые за много лет отменила традиционное рождественское шествие "Алило" из-за COVID-19. В 2022 году шествие "Алило" тоже было отменено в связи с пандемией коронавируса, но в Тбилиси прошел сбор рождественских пожертвований и автопробег. В 2023 году после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Тбилиси прошло рождественское шествие "Алило". Прошло шествие и 2024 году. Представители властей и горожане передали пожертвования, которые будут доставлены в дома престарелых и приюты для сирот.

Рождественское шествие "Алило" традиционно проводится в Грузии 7 января. Во время шествия собираются пожертвования, которые затем распределяются по детским домам, домам престарелых и тюрьмам. В 2019 году шествие собрало в Тбилиси тысячи человек

В Тбилиси сегодня прошло традиционное рождественское шествие "Алило". В 14 часов полиция перекрыла проспект Руставели и несколько сотен человек под предводительством церковнослужителей двинулись от Площади Революции роз  к площади Свободы, а оттуда - к центральной соборной церкви Тбилиси Самеба. По окончании шествия его участники отправились на рождественский молебен, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Шествие «Алило»  прошло по проспекту Руставели, но не останавливалось как в прошлые годы, ни у парламента, ни у здания сакребуло (городской администрации - прим. "Кавказского узла"), ни у администрации президента, сообщило "Мтавари архи".

Сбор пожертвований проводился в ходе шествия

Участники "Алило" собирают сегодня  одеяла и теплую одежду, продукты. В конце дня они будут розданы бездомным, в дома престарелых, детские дома и исправительные учреждения, сообщила телекомпания "Пирвели".

Участникам передают пожертвования – сладости, еду и деньги, которые затем распределяют среди неимущих, детей-сирот и по домам престарелых, пишет Telegram-канал Tbilisi Life.

Перед Рождеством по Тбилиси ходили участники акции "Санты", которые продавали по пять лари самодельные игрушки. Деньги, по словам участников, переодетых в Санта-Клаусов, должны пойти на пожертвования детским домам, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Участники и организаторы шествия в Тбилиси поделились своими надеждами

"На Рождество я бы хотел пожелать всем счастья, мира, радости и любви, единства и свободы", -  сказал "Кавказскому узлу" один из организаторов шествия, священник  центральной соборной церкви Тбилиси Самеба Давид Тавадзе.

Участник шествия Ника. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла" от 07.01.25.Ника, один из участников шествия, говорит, что хотел бы выразить надежду на Бога, и чтобы по его воле настали добрые времена.

"Мы, простые люди, грузины, грузинский народ, поздравляем всех с Рождеством, желаем счастливых и радостных дней и успехов. Всем семьям любви, счастья, и добрых времен. Дай бог всей Грузии удачи, добрых дней и всего самого доброго!" - заявил он.

"Я бы хотела пожелать, чтобы Грузия была сильной, счастливой, радостной.  Чтобы молодежь была включена в этот величайший праздник Чтобы мы с вами много раз еще отмечали Рождество, преисполненные доброты, радости и счастья", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница шествия Майя Николаишвили. 

Один из участников шествия на вопрос, кратко ответил на вопрос о пожеланиях. "Быть в Европе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

 Шествия "Алило" прошли в ряде городов Грузии

В Кутаиси шествие началось от здания мэрии города. Его участники собирают помощь,  которая будет передана в приюты для престарелых и социально уязвимых, сообщило издание "Инфоимерети".

В Зугдиди также во время шествия собирали помощь для социально незащищенных людей. Священнослужители вместе с прихожанами организовали крестный ход и отслужили молитву, проинформировала телекомпания "Рустави 2".

В Батуми участники шествия ходили по улицам с молитвами и колядками и поздравляли своих сограждан с праздником. Сначала паломники прошли улицу Чавчавадзе, затем двинулись на улицы Горгиладзе и Руставели. Участники "Алило" собирали пожертвования, их в частности сделали сотрудники госучреждений, которые присоединились к шествию, проинформировала телекомпания "Аджара ТВ".

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Автор: Беслан Кмузов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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