Участники шествия "Алило" в Тбилиси собрали помощь для нуждающихся

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Священнослужители и верующие вышли сегодня на рождественское шествие "Алило" в Тбилиси. В его ходе традиционно проводится сбор пожертвований для нуждающихся, но в этом году организаторы шествия не стали делать остановок для сбора помощи от чиновников у парламента и администрации президента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года патриархия Грузии впервые за много лет отменила традиционное рождественское шествие "Алило" из-за COVID-19. В 2022 году шествие "Алило" тоже было отменено в связи с пандемией коронавируса, но в Тбилиси прошел сбор рождественских пожертвований и автопробег. В 2023 году после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Тбилиси прошло рождественское шествие "Алило". Прошло шествие и 2024 году. Представители властей и горожане передали пожертвования, которые будут доставлены в дома престарелых и приюты для сирот.

Рождественское шествие "Алило" традиционно проводится в Грузии 7 января. Во время шествия собираются пожертвования, которые затем распределяются по детским домам, домам престарелых и тюрьмам. В 2019 году шествие собрало в Тбилиси тысячи человек.

В Тбилиси сегодня прошло традиционное рождественское шествие "Алило". В 14 часов полиция перекрыла проспект Руставели и несколько сотен человек под предводительством церковнослужителей двинулись от Площади Революции роз к площади Свободы, а оттуда - к центральной соборной церкви Тбилиси Самеба. По окончании шествия его участники отправились на рождественский молебен, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Шествие «Алило» прошло по проспекту Руставели, но не останавливалось как в прошлые годы, ни у парламента, ни у здания сакребуло (городской администрации - прим. "Кавказского узла"), ни у администрации президента, сообщило "Мтавари архи".

Сбор пожертвований проводился в ходе шествия Участники "Алило" собирают сегодня одеяла и теплую одежду, продукты. В конце дня они будут розданы бездомным, в дома престарелых, детские дома и исправительные учреждения, сообщила телекомпания "Пирвели". Участникам передают пожертвования – сладости, еду и деньги, которые затем распределяют среди неимущих, детей-сирот и по домам престарелых, пишет Telegram-канал Tbilisi Life. Перед Рождеством по Тбилиси ходили участники акции "Санты", которые продавали по пять лари самодельные игрушки. Деньги, по словам участников, переодетых в Санта-Клаусов, должны пойти на пожертвования детским домам, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Участники и организаторы шествия в Тбилиси поделились своими надеждами "На Рождество я бы хотел пожелать всем счастья, мира, радости и любви, единства и свободы", - сказал "Кавказскому узлу" один из организаторов шествия, священник центральной соборной церкви Тбилиси Самеба Давид Тавадзе. Ника, один из участников шествия, говорит, что хотел бы выразить надежду на Бога, и чтобы по его воле настали добрые времена.

"Мы, простые люди, грузины, грузинский народ, поздравляем всех с Рождеством, желаем счастливых и радостных дней и успехов. Всем семьям любви, счастья, и добрых времен. Дай бог всей Грузии удачи, добрых дней и всего самого доброго!" - заявил он.