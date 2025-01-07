Жители СКФО и ЮФО отмечают Рождество
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Православные в регионах юга России посетили сегодня торжественные рождественские богослужения. В ряде регионов празднование прошло при усиленных мерах безопасности.
Как писал "Кавказский узел", в 2016-2019 годах празднование Рождества Христова в регионах юга России проходило при усиленных мерах безопасности. В 2021 году рождественские богослужения прошли в храмах на юге России с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В 2022 году ряд жителей юга России отказался посещать богослужения, а власти поставили безопасность во главу угла. В 2023 и 224 годах рождественские службы также прошли под усиленной охраной.
6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отмечают Сочельник – канун Рождества Христова.
В рождественскую ночь праздничные службы состоялись по всей Астраханской области, включая 28 храмов Астрахани. В Покровском кафедральном соборе, где богослужение проводил митрополит Астраханский и Камызякский Никон, присутствовал глава региона Игорь Бабушкин, сообщила сегодня телекомпания "Астрахань 24".
Для обеспечения охраны общественного порядка в ночь с 6 на 7 января были привлечены 900 полицейских, росгвардейцев, казаков и добровольцев, сообщило издание "Аst news".
В Волгограде в Александро-Невском соборе богослужение провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.Губернатор Андрей Бочаров посетил службу в церкви Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе.
Вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко Бочаров перед службой поговорил с настоятелем Олегом Иващенко по поводу развития церкви и преображение территории вокруг неё, пишут "Новости Волгограда".
В центральном парке культуры и отдыха прошел рождественский пробег, ряд его участников были в новогодних и карнавальных костюмах, сообщает телекомпания "Волгоград 24".
В Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара Рождественские богослужения возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. В ночь на 7 января праздничные богослужения прошли более чем 500 церквях и храмах Краснодарского края, пишет РБК Кубань.
В честь светлого праздника Рождества Христова литургии проводились во всех сочинских храмах. В ночь на 7 января праздничные богослужения состоялись в 28 из них, сообщили администрация города. "В охране общественного порядка были задействованы сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, казаки и народные дружинники", - говорится в Telegram-канале "Сочи Официальный".
Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершил утреню и Божественную литургию в Элисте в Казанском кафедральном соборе, сообщает РИА "Калмыкия".
В Ростовской области безопасность в праздничную ночь обеспечивали более 2,5 тысяч человек – сотрудников МЧС и силовых структур, а также 500 единиц техники, сообщил "Блокнот Ростов".
Полиция Ставрополья отчиталась, что празднование Рождества прошло без происшествий.В охране порядка, помимо сотрудников МВД и спасателей, были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники народных дружин и казачьих объединений.
В Дагестане перед рождественскими праздниками сотрудники МЧС России проверили эвакуационные пути, а также наличие и исправность первичных средств пожаротушения и работоспособность системы пожарной сигнализации. Спасатели обучили прихожан и настоятелей основным правилам пожарной безопасности и показали способы эвакуации из зданий, сообщила "Дагестанская правда".
Главы регионов Северного Кавказа, как и главы других регионов, поздравили православных с праздником. Поздравления в своих Telegram-каналах опубликовали глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
"Сегодня в России мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей", - написал Рамзан Кадыров.
С праздником православных поздравили и глава Дагестана Сергей Меликов и глава правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Православные христиане, как и представители других религий, вносят свой существенный вклад в укрепление единства и согласия, сплоченности и мира в нашей республике", - приводятся слова Абдулмуслимова в Telegram-канале правительства Дагестана.