RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:20, 7 января 2025

Жители СКФО и ЮФО отмечают Рождество

Верующие у одного из храмов в Сочи. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Сочи от 07.01.24, https://t.me/officialsochi/48765

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Православные в регионах юга России посетили сегодня торжественные рождественские богослужения. В ряде регионов празднование прошло при усиленных мерах безопасности.

Как писал "Кавказский узел", в 2016-2019 годах празднование Рождества Христова в регионах юга России проходило при усиленных мерах безопасности. В 2021 году рождественские богослужения прошли в храмах на юге России с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В 2022 году ряд жителей юга России отказался посещать богослужения, а власти поставили безопасность во главу угла. В 2023 и 224 годах  рождественские службы также прошли под усиленной охраной.

6 января верующие Русской, Грузинской, Иерусалимской и Сербской православных церквей отмечают Сочельник – канун Рождества Христова. 

В рождественскую ночь  праздничные службы состоялись по всей Астраханской области, включая 28 храмов Астрахани. В Покровском кафедральном соборе, где богослужение проводил митрополит Астраханский и Камызякский Никон, присутствовал глава региона Игорь Бабушкин, сообщила сегодня телекомпания "Астрахань 24".

Для обеспечения охраны общественного порядка в ночь с 6 на 7 января  были привлечены  900 полицейских, росгвардейцев, казаков и добровольцев, сообщило издание "Аst news".

В Волгограде в Александро-Невском соборе богослужение провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.Губернатор Андрей Бочаров посетил службу в церкви Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе.

Вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко Бочаров  перед службой поговорил с настоятелем Олегом Иващенко по поводу развития церкви и преображение территории вокруг неё, пишут "Новости Волгограда".

В центральном парке культуры и отдыха прошел рождественский пробег, ряд его участников были в новогодних и карнавальных костюмах, сообщает телекомпания "Волгоград 24".

В Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара Рождественские богослужения возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. В ночь на 7 января праздничные богослужения прошли более чем 500 церквях и храмах Краснодарского края, пишет РБК Кубань.

В честь светлого праздника Рождества Христова литургии проводились во всех сочинских храмах. В ночь на 7 января  праздничные богослужения состоялись в 28 из них, сообщили администрация города. "В охране общественного порядка были задействованы сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, казаки и народные дружинники", - говорится в Telegram-канале "Сочи Официальный".

 Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершил утреню и Божественную литургию в Элисте в Казанском кафедральном соборе, сообщает РИА "Калмыкия".

В Ростовской области безопасность в праздничную ночь обеспечивали более 2,5 тысяч человек – сотрудников МЧС и силовых структур, а также 500 единиц техники, сообщил "Блокнот Ростов".

Полиция Ставрополья отчиталась, что празднование Рождества прошло без происшествий.В охране порядка, помимо сотрудников МВД и спасателей, были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники народных дружин и казачьих объединений.

В Дагестане перед рождественскими праздниками сотрудники МЧС России проверили эвакуационные пути, а также наличие и исправность первичных средств пожаротушения и работоспособность системы пожарной сигнализации. Спасатели обучили прихожан и настоятелей основным правилам пожарной безопасности и показали способы эвакуации из зданий, сообщила "Дагестанская правда".

Главы регионов Северного Кавказа, как и главы других регионов, поздравили православных с праздником. Поздравления в своих Telegram-каналах опубликовали глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"Сегодня в России мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей", - написал Рамзан Кадыров.

С праздником православных поздравили и глава Дагестана Сергей Меликов  и глава правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Православные христиане, как и представители других религий, вносят свой существенный вклад в укрепление единства и согласия, сплоченности и мира в нашей республике", - приводятся слова Абдулмуслимова в Telegram-канале правительства Дагестана.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Cпецоперация на Украине. Фото: grozny.tv https://grozny.tv/index.php/news/society/47596
12:11, 5 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5600 бойцов с юга России
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
19:49, 31 декабря 2024
Власти признали убитыми на Украине 5550 бойцов с юга России
Карина Москаленко. Фото: New America https://ru.wikipedia.org/
11:21, 24 декабря 2024
Правозащитники напомнили о достижениях Центра содействия международной защите
Назрань, фото: wikipedia.org
05:07, 23 декабря 2024
Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации
Российские бойцы в зоне спецоперации на Украине. Фото: Минобороны России
10:11, 22 декабря 2024
Власти признали убитыми на Украине 5500 бойцов с юга России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
22:03, 6 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
на выставке дагестанского художника
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Фото
16:31, 31 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
31 декабря: оливье и беспилотники
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
22:03, 6 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
на выставке дагестанского художника
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Фото
19:57, 5 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Осетия и новогодние туристы
Фото
16:50, 3 января 2025
BERG...man Tbilisi
91
Кадыров может испортить российско-узбекские отношения лишь в фантазиях врагов "империи зла"
Фото
09:45, 1 января 2025
Ветер с Апшерона
11
Обстрел велся не по БПЛА, а по самолету - ВЧК-ОГПУ
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Бакинский суд по тяжким преступлениям. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 января 2025, 17:02
Азад Мамедли отверг обвинение в госизмене

Уборка пляжей в Анапе. Фото: s12.stc.yc.kpcdn.net
06 января 2025, 14:06
Дополнительная техника направлена в Анапу для очистки пляжей

Граница между Арменией и Азербайджаном. Фото: https://www.vesti.az/politika/nacalsya-process-delimitacii-na-granice-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-515273
06 января 2025, 12:45
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Скопление машин вблизи КПП "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
06 января 2025, 11:11
Водители в пробке перед "Верхнем Ларсом" пожаловались на отсутствие пунктов обогрева

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше