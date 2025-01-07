Жители СКФО и ЮФО отмечают Рождество

Вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко Бочаров перед службой поговорил с настоятелем Олегом Иващенко по поводу развития церкви и преображение территории вокруг неё, пишут "Новости Волгограда".

В центральном парке культуры и отдыха прошел рождественский пробег, ряд его участников были в новогодних и карнавальных костюмах, сообщает телекомпания "Волгоград 24".

В Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара Рождественские богослужения возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. В ночь на 7 января праздничные богослужения прошли более чем 500 церквях и храмах Краснодарского края, пишет РБК Кубань.

В честь светлого праздника Рождества Христова литургии проводились во всех сочинских храмах. В ночь на 7 января праздничные богослужения состоялись в 28 из них, сообщили администрация города. "В охране общественного порядка были задействованы сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, казаки и народные дружинники", - говорится в Telegram-канале "Сочи Официальный".

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершил утреню и Божественную литургию в Элисте в Казанском кафедральном соборе, сообщает РИА "Калмыкия".

В Ростовской области безопасность в праздничную ночь обеспечивали более 2,5 тысяч человек – сотрудников МЧС и силовых структур, а также 500 единиц техники, сообщил "Блокнот Ростов".

Полиция Ставрополья отчиталась, что празднование Рождества прошло без происшествий.В охране порядка, помимо сотрудников МВД и спасателей, были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники народных дружин и казачьих объединений.

В Дагестане перед рождественскими праздниками сотрудники МЧС России проверили эвакуационные пути, а также наличие и исправность первичных средств пожаротушения и работоспособность системы пожарной сигнализации. Спасатели обучили прихожан и настоятелей основным правилам пожарной безопасности и показали способы эвакуации из зданий, сообщила "Дагестанская правда".

Главы регионов Северного Кавказа, как и главы других регионов, поздравили православных с праздником. Поздравления в своих Telegram-каналах опубликовали глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"Сегодня в России мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей", - написал Рамзан Кадыров.

С праздником православных поздравили и глава Дагестана Сергей Меликов и глава правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Православные христиане, как и представители других религий, вносят свой существенный вклад в укрепление единства и согласия, сплоченности и мира в нашей республике", - приводятся слова Абдулмуслимова в Telegram-канале правительства Дагестана.