Жители Невинномысска пожаловались Путину на проблему с размывом берегов Кубани

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В видеообращении жители Невинномысска попросили президента России Владимира Путина выделить финансирование на укрепление берегов реки Кубань, размыв которых угрожает обрушением их домам.

Видеообращение жителей Невинномысска к президенту России Владимиру Путину 1 января опубликовало издание News.1777.ru.

Горожане обеспокоены из-за размыва берегов реки Кубань, они опасаются за свои дома. По их словам, они уже обращались к местным властям с просьбой укрепить берега реки, но реакции на свои обращения не получили.

"Каждый год река уносит у нас часть земли, берег размывается, мы уже обращались неоднократно в министерства, различные ресурсы, но ничего не могут предпринять. Обещают каждый год нам, но ничего не выполняют. Говорят, что только Владимир Владимирович может нам выделить деньги на то, чтобы нам укрепили берег", – сказала на кадрах ролика одна из местных жительниц.

Она показана на видео стоящей в окружении около десятка других местных жителей.

"Обваливается берег, причем деревья с кусками [грунта] с корнями отваливаются", – сказал на видео другой местный житель.

"Она [река] в этот берег упирается", – сказала еще одна местная жительница.

На 07.40 мск на сайтах администраций Невинномысска и Ставропольского края, а также на сайте Кремля нет комментариев относительно жалобы горожан, что размыв берегов реки Кубань угрожает обрушением их домам.

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