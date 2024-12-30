Участники марша эмигрантов присоединились к акции у парламента Грузии

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На 33-й день протестов прив приостановки евроинтеграции в Тбилиси прошел марш эмигрантов, активисты перекрыли движение у парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ежедневные акции протеста в Тбилиси собирают до тысячи человек, которые имеют право на самовыражение, и нет смысла им препятствовать. 29 декабря, после того как акция протеста около здания парламента Грузии завершилась, полицейские с применением силы задержали шесть человек. Задержания начались под предлогом, что протестующие мешают движению автомобилей.

Возле МИД Грузии сегодня прошла акция протеста. Протестующие принесли к месту транспаранты разного содержания: «Марионетка, а не президент», «Европа — это мир и свобода", - и другие, сообщила телекомпания "Мтавари архи". Активисты требуют освобождения арестованных протестующих и назначение новых выборов.

Участники акции присоединились к основной акции перед парламентом Грузии. Активисты, собравшиеся на акции протеста в Тбилиси, перекрыли движение у парламента Грузии, сообщило "Новости Грузия".

Также сегодня студенты театра, консерватории и художественной академии высшего образования в сфере искусств обратились к ректорам с просьбой открыто выразить свою позицию относительно происходящих в стране процессов, проинформировала "Мтавари архи".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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