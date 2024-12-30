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22:13, 30 декабря 2024

Волонтерам удалось спасти большинство пострадавших от мазута птиц

Экоактивист Денис Матвеев с пойманной на пляже птицей. Фото из Telegram-канала Евгения Витишко от 22.12.24, https://t.me/vitishko/16329.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

1877 птиц прошли через штаб в волонтеров в Витязево с 18 по 28 декабря, 1586 из них удалось спасти, однако последствия отравления нефтепродуктами могут привести к гибели пернатых уже на передержке.

Как писал "Кавказский узел", добровольцы, участвующие на Кубани в ликвидации последствий разлива мазута, спасли более 1,5 тысячи птиц, в том числе краснокнижных.

С 18 по 28 декабря всего через руки волонтёров прошло 1877 птиц. Больше всего из них чомг,  попадались и краснокнижные - чернозобые гагары и хохлатые бакланы, сообщил сегодня в своем Telegram-канале эколог Георгий Каваносян.

"Самые сложные дни были - 20 и 21 декабря, когда в штаб поступило 736 птиц, 125 из которых, к сожалению, скончались (либо на пляже, либо в дороге, либо уже в штабе)", - написал он. Эколог пояснил, что "спасенные птицы" - те, кого удалось поймать, отмыть от мазута, промыть желудок и стабилизировать. 

Эколог Евгений Витишко в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня на передержку в Краснодар на автобусе отправлены 118 спасенных птиц.

Ранее Каваносян писал, что отравление нефтепродуктами может сказаться спустя некоторое время и привести к гибели птицы. "Отравление нефтепродуктами – это, в первую очередь, воздействие токсикантов на внутренние органы - поджелудочная железа, щитовидная железа, ЖКТ. Поэтому на подобных авариях реальная итоговая выживаемость - менее 10%. Примерно столько птиц выжило в 2007 году на аналогичной аварии, а мировой опыт говорит нам о 1-5% выживаемости пернатых после всех доступных оперативных реабилитационных действий", - писал он в посте от 25 декабря. 

Помочь им может только очень хороший ветеринар и очень большая удача, пояснил он сегодня. "В любом случае это самая крутая статистика из всех экологических катастроф, которые я когда-либо видел или о которых читал. Соотношение более 5 к 1  в отношении "спасено - падеж" - это уникальнейший опыт, такого никто еще до нас не делал", - рассказал Каваносян.

Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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