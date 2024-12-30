Шахтеры присоединились к протестам сотрудников завода в Агаре

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Шахтеры из Чиатуры и представители профсоюза "Труд" приняли участие в акции протеста работников сахарного завода, которые требуют выплаты тринадцатой зарплаты. Профсоюз окажет бастующим юридическую помощь.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники сахарного завода в поселке Агара в центральной Грузии объявили о проведении забастовки с требованием на 20 процентов повысить им зарплату и выплатить премию.

Сегодня возле завода в поселке Агара собрались работники сахарного завода, поддержать участников забастовки прибыли шахтеры из Чиатуры и члены профсоюза "Труд".

Сотрудники сахарного завода все еще ждут обещанную премию, которую они получали в качестве дополнительной зарплаты, чтобы поддержать семьи на время простоя завода, которое длится несколько месяцев.



Участники забастовки рассказали, что позиция компании неожиданно изменилась по окончании самого трудоемкого для них периода - в конце декабря более высокооплачиваемым работникам предлагали по мешку сахара. В ответ на протест компания выдала рабочим по два мешка сахара.

Работники сахарного завода в поселке Агара добиваются выплаты "тринадцатой" зарплаты. 27 декабря они встретились с представителями компании и договорились, что руководство проведет переговоры с владельцами завода. Завод планирует с 31 декабря перейти в режим консервации, рассказал председатель профсоюза ТРУД Георгий Диасамидзе. "Члены профсоюза ТРУД сегодня были в Агаре и поддержали работников сахарного завода! Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении юридические возможности, чтобы помочь жителям. С сегодняшнего дня они будут больше не одни перед работодателем, их интересы будет защищать юрист профсоюза Тамила Габаидзе", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Диасамидзе подчеркнул, что забастовку организовали сами работники завода, а не профсоюз.

Партия "За Грузию" отметила, что на фоне нынешнего острого политического кризиса в стране уже возникли социальные кризисы. "Примером тому является увольнение десятков сотрудников по политическим мотивам в Ткибули, что ставит под угрозу конкретных людей и их семьи. серьезные социальные риски. Также сотрудники "Агарис Шугар" объявили массовую забастовку, требуя причитающуюся им зарплату. К сожалению, разрушение государственных институтов и порядка затрагивает наиболее уязвимые группы. Когда партийные, коррумпированные интересы бизнеса не подчиняются принципу общественной или государственной подотчетности, становится очевидным катастрофическое социальное давление. Выражаем полную солидарность с горняками и работниками Агарского сахарного завода, поддерживаем создание независимых профсоюзов государственных служащих и заявляем о готовности выработать единые правовые и политические рычаги в этих критических ситуациях для обеспечения общественных интересов, достоинства и социальной защиты каждого работника", - говорится в заявлении партии, которое публикует ТВ "Формула".

Напомним, работники сахарного завода в поселке Агара Карельского муниципалитета края Шида-Картли в центральной Грузии неоднократно жаловались на условия труда. Так, еще в 2018 году около 500 сотрудников предприятия проводили акцию протеста с требованием возобновить работу предприятия, которое было остановлено в 2017 году. Прекращение производства парализовало жизнь поселка, заявили в профсоюзе.

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