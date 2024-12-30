RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:24, 30 декабря 2024

Шахтеры присоединились к протестам сотрудников завода в Агаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шахтеры из Чиатуры и представители профсоюза "Труд" приняли участие в акции протеста работников сахарного завода, которые требуют выплаты тринадцатой зарплаты. Профсоюз окажет бастующим юридическую помощь.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники сахарного завода в поселке Агара в центральной Грузии объявили о проведении забастовки с требованием на 20 процентов повысить им зарплату и выплатить премию.

Сегодня возле завода в поселке Агара собрались работники сахарного завода, поддержать участников забастовки прибыли шахтеры из Чиатуры и члены профсоюза "Труд".

Сотрудники сахарного завода все еще ждут обещанную премию, которую они получали в качестве дополнительной зарплаты, чтобы поддержать семьи на время простоя завода, которое длится несколько месяцев.

Участники забастовки рассказали, что  позиция компании неожиданно изменилась по окончании самого трудоемкого для них периода - в  конце декабря более высокооплачиваемым работникам предлагали по мешку сахара. В ответ на протест компания выдала рабочим по два мешка сахара.

Работники сахарного завода в  поселке Агара добиваются выплаты "тринадцатой" зарплаты. 27 декабря они встретились с представителями компании и договорились, что руководство проведет переговоры с владельцами завода. Завод планирует с 31 декабря перейти в режим консервации, рассказал председатель профсоюза ТРУД Георгий Диасамидзе. "Члены профсоюза ТРУД сегодня были в Агаре и поддержали работников сахарного завода! Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении юридические возможности, чтобы помочь жителям. С сегодняшнего дня они будут больше не одни перед работодателем, их интересы будет защищать юрист профсоюза Тамила Габаидзе", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Диасамидзе подчеркнул, что забастовку организовали сами работники завода, а не профсоюз.

Партия "За Грузию" отметила, что на фоне нынешнего острого политического кризиса в стране уже возникли социальные кризисы. "Примером тому является увольнение десятков сотрудников по политическим мотивам в Ткибули, что ставит под угрозу конкретных людей и их семьи. серьезные социальные риски. Также сотрудники "Агарис Шугар" объявили массовую забастовку, требуя причитающуюся им зарплату. К сожалению, разрушение государственных институтов и порядка затрагивает наиболее уязвимые группы. Когда партийные, коррумпированные интересы бизнеса не подчиняются принципу общественной или государственной подотчетности, становится очевидным катастрофическое социальное давление. Выражаем полную солидарность с горняками и работниками Агарского сахарного завода, поддерживаем создание независимых профсоюзов государственных служащих и заявляем о готовности выработать единые правовые и политические рычаги в этих критических ситуациях для обеспечения общественных интересов, достоинства и социальной защиты каждого работника", - говорится в заявлении партии, которое публикует ТВ "Формула".

Напомним, работники сахарного завода в поселке Агара Карельского муниципалитета края Шида-Картли в центральной Грузии неоднократно жаловались на условия труда. Так, еще в 2018 году около 500 сотрудников предприятия проводили акцию протеста с требованием возобновить работу предприятия, которое было остановлено в 2017 году. Прекращение производства парализовало жизнь поселка, заявили в профсоюзе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Нападение на съемочную группу телекомпании "Пирвели". Скриншот видео из Telegram-канала "Новости Грузии" от 07.12.24, https://t.me/NGnewsgeorgia/20939
17:40, 30 декабря 2024
Число нападений на журналистов в Грузии выросло пятикратно за год
Акция протеста в Тбилиси, 1 декабря 2024 г. Кадр из видео https://t.me/Tbilisi_life/32544
04:39, 30 декабря 2024
Кобахидзе разрешил оппозиции протестовать
Силовики задерживают протестующих в Тбилиси. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/165626-po-informatsii-mvd-na-aktsii-protesta-pered-zdaniem-parlamenta-zaderzhano-6-chelovek
17:10, 29 декабря 2024
Шесть человек задержаны на месте акции протеста в Тбилиси
Силовики на проспекте Руставели в Тбилиси. 29 декабря 2024 года. Кадр видео Blakk76 https://t.me/Tbilisi_life/35212
14:17, 29 декабря 2024
Акция протеста в центре Тбилиси обернулась задержаниями
Силовики на улице в Тбилиси. 29 декабря 2024 года. Кадр видео телеграм-канала Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/35179
12:58, 29 декабря 2024
Силовики стянуты к парламенту Грузии на фоне протестов
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:24, 30 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
35
Саммиты мира давно превратились в добровольный самообман и пошлость?
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
49
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Фото
21:54, 23 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Таможня дает РЮО
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Блогеры
Фото
17:24, 30 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
35
Саммиты мира давно превратились в добровольный самообман и пошлость?
Фото
09:22, 30 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
47
Когда завершится конфликт РФ vs Запад на территории Украины и не только?
Фото
11:19, 29 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
77
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии. Зурабишвили - ушла
Фото
09:16, 29 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
16
Год завершается напряженно. Утренняя почта: Лавров о тупике. Горячая суббота в Тбилиси?
Фото
13:54, 28 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
76
Власти Грузии о "торопливой радости" Зеленского вокруг санкций США против Иванишвили
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Нападение на съемочную группу телекомпании "Пирвели". Скриншот видео из Telegram-канала "Новости Грузии" от 07.12.24, https://t.me/NGnewsgeorgia/20939
30 декабря 2024, 17:40
Число нападений на журналистов в Грузии выросло пятикратно за год

Министерство Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации. Фото: https://minnacinform-chr.ru/ministerstvo/
30 декабря 2024, 15:17
Власти Чечни похвалились активностью бюджетников в соцсетях

Зарифа Саутиева. Скриншот фото из Telegram-канала Калоя Ахильгова от 28.12.24, https://t.me/akaloy/7212
28 декабря 2024, 20:30
Зарифа Саутиева освободилась из колонии

Уборка мазута на берегу моря. Декабрь 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=qqOpt7LH5bE
27 декабря 2024, 18:01
Волонтеры попросили о скидках на билеты в Анапу

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше