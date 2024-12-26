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09:36, 26 декабря 2024

Работники сахарного завода в Агаре объявили забастовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники сахарного завода в поселке Агара в центральной Грузии объявили о проведении забастовки с требованием на 20 процентов повысить им зарплаты и выплатить премию.

Как информировал "Кавказский узел", работники сахарного завода в поселке Агара Карельского муниципалитета края Шида-Картли в центральной Грузии неоднократно жаловались на условия труда. Так, еще в 2018 году около 500 сотрудников предприятия проводили акцию протеста с требованием возобновить работу предприятия, которое было остановлено в 2017 году. Прекращение производства парализовало жизнь поселка, заявили в профсоюзе.

Работники Агарского сахарного завода объявили о забастовке, потребовав выплатить им обещанную премию. Администрация предприятия провела встречу с бастующими, но отказалась выплачивать надбавку к зарплате.

Работники завода пожаловались на низкие зарплаты, они утверждают, что руководство завода дало им устное обещание повысить зарплаты на 20 процентов, а также выдать премию. Участники акции протеста подчеркнули, что если администрация завода не выполнит их требования, то они продолжат забастовку. На заводе работает 450 человек, передал сегодня телеканал "Формула" репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

По словам одной из работниц завода, ее зарплата составляет 380 лари (около 136 долларов). "С января завод закрывается, и мы надеялись, что получим 13-ю зарплату и премию. Это позволило бы нам прожить до конца апреля, когда завод возобновит работу. Теперь этой надежды нет", – сказала в эфире телеканала "Формула" работница завода, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Другой участник акции протеста Теймураз Хмаладзе обратил внимание, что работники завода вынуждены протестовать в новогодние праздники. "Я буду поддерживать своих коллег до конца", – сказал в эфире телеканала "Формула" Хмаладзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Агарский сахарный завод завершил год с плохими финансовыми показателями и поэтому его администрация не смогла выплатить работникам премию, но им на Новый год будут выданы по два мешка сахара, рассказал член совета директоров предприятия Николоза Натбиладзе.

"Сотрудники распространяют неверную информацию. С конца декабря завод будет находится в консервационном режиме. Наше обязательство, которое заключалось в том, чтобы работать до конца года. Эти работы выполнены и завод переведен на консервацию, договоры с работниками истекают 31 декабря", – сказал сегодня в эфире телеканала "Общественный вещатель" Натбиладзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Он уточнил, что по два 50-килограммовых мешка сахара каждому сотруднику будут переданы в качестве подарка к Новому году. "Я не знаю, откуда у них 13-я зарплата и условие начисления премии", – отметил член совета директоров предприятия.

Бонусы сотрудникам на Новый год в прежние годы администрация завода начисляла в зависимости от финансовых показателей. "Этот год был очень неблагоприятным. Все наши склады заполнены сахарной продукцией, и она не продается. <…> В прошлом году работники получили 13-ю зарплату, и, видимо, ожидали ее и в этом году. Результат не тот, что был в прошлом году, и поэтому мы не можем изменить наше решение", – сказал Натбиладзе.

Он уточнил, что проблемы с реализацией продукции возникли из-за конкуренции на рынке.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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