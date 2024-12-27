RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:42, 27 декабря 2024

Беспилотник сбит в Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили в Астраханской области беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территории регионов СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, 26 декабря в Волгоградской области были сбиты три беспилотника.

Минувшей ночью один беспилотник был сбит над территорией Астраханской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, военные сбили 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины, в Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областях.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Женщины в исламской одежде, фото: shutterstock.com
00:12, 25 декабря 2024
Аналитики поспорили о целях фетвы о многоженстве
Карина Москаленко. Фото: New America https://ru.wikipedia.org/
11:21, 24 декабря 2024
Правозащитники напомнили о достижениях Центра содействия международной защите
Стенд с информацией об Андрее Шмелеве. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Черноярского района от 22.12.24, https://t.me/admchern/7977
20:28, 23 декабря 2024
Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине
Назрань, фото: wikipedia.org
05:07, 23 декабря 2024
Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации
Российские бойцы в зоне спецоперации на Украине. Фото: Минобороны России
10:11, 22 декабря 2024
Власти признали убитыми на Украине 5500 бойцов с юга России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
18:19, 5 сентября 2022
Чечня инсайд
41
Российская исламофобия на Кавказе. В Астраханском медуниверситете официально дискриминируют мусульманок
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Участники молебна в Элисте. Фото: Бадма Бюрчиев для "Кавказского узла". Праздник Зул в Калмыкии

Блогеры
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
09:24, 26 ноября 2021
BERG...man Tbilisi
63
"Свирепые горцы" из Дагестана жестоко избили женщин в кафе. "Сытая свинья" и сюсюканье!
Фото
08:24, 22 августа 2020
BERG...man Tbilisi
48
Лукашенка, Навальный, "гражданин поэт", НЛО Пашаев и Добровинский из фильма "Воры в законе"?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Фото
09:01, 6 ноября 2018
BERG...man Tbilisi
36
Канал "Евразия" из Каспийского в Черное море - реальность? Даже Манилов вздрогнул от удивления...
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Мазут на пляже Анапы. Фото: Телеграм-канал MoreOz / T.me
25 декабря 2024, 10:59
Экологи назвали сроки восстановления Черного моря после разлива мазута

Промзона в Воскресенском, куда свозят мешки с песком и мазутом. 24 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/ostorozhno_novosti
24 декабря 2024, 19:30
Жители домов близ промзоны в Воскресенском пожаловались на запах мазута

Грачья Саркисян. Фото: https://www.aysor.am/ru
24 декабря 2024, 15:52
Суд в Ереване отказался оштрафовать оппозиционера за акции протеста

Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.occrp.org/ru/novosti/v-set-prosocilis-licnye-foto-i-soobshheniia-zakliucennogo-azerbaidzanskogo-aktivista
24 декабря 2024, 13:57
Адвокат заявил о нарушении прав Бахтияра Гаджиева на защиту

Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Показать больше