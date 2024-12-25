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13:20, 25 декабря 2024

Боец из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Семернин из Руднянского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1047 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 24 декабря были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1046 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб Александр Семернин из Руднянского района, сообщила 24 декабря в своем телеграм-канале районная администрация. Семернин – уроженец рабочего поселка Рудня, он погиб еще 30 августа, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1047 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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