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09:08, 25 декабря 2024

Беспилотник сбит над акваторией Азовского моря

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные уничтожили над Азовским морем беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", с начала российской военной операции на Украине регулярно подвергаются атакам беспилотников территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО. Так, 22 декабря военные обезвредили восемь беспилотников в Ростовской области и один – в Краснодарском крае.

Над акваторией Азовского моря минувшей ночью уничтожен беспилотник, запущенный со стороны Украины, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

По данным ведомства, еще 58 дронов сбиты в Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Тамбовской областях.

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Автор: "Кавказский узел"

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