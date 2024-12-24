Студенты вышли на марш в Тбилиси на 27-й день протестов

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На 27-й день протестов в Тбилиси прошел марш студентов медвузов и акция протеста у Общественного вещателя. Также сегодня студенты академии художеств в Батуми потребовали освободить арестованных активистов.

Как писал "Кавказский узел", на 26-й день протестов против приостановки евроинтеграции в Тбилиси, в частности, прошли акции онкопациентов, детей иммигрантов, выпускников математических школ. Движение у парламента Грузии было заблокировано. Участники протестов перекрыли улицы и в центре Батуми.

Акция около парламента Грузии сегодня начиналась в относительной темноте — праздничная иллюминация была выключена на том участке проспекта, где обычно собираются протестующие. Когда к парламенту подошел марш студентов медвузов, праздничное освещение снова включили, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Вечером же прошел пикет у здания общественного вещателя Одновременно в семь часов — пикет перед зданием Общественного вещателя с требованием включить в сетку дневные дебаты в прямом эфире. у здания Общественного вещателя протестующие на время перекрыли движение, затем отправились шествием к парламенту Грузии, пишет Tbilisi Life.

Требования протестующих у Общественного вещателя остались без удовлетворения, никто из телекомпании не вышел к ним, пишет телекомпания "Пирвели".

В тоже время в стенах вуза проходит акция студентов Театрального университета, они остаются на ночь в фойе здания. "Сегодня 7-й день нашего протеста. Уже 7-е сутки мы занимаем фойе университета. Мы прекратили переговоры с ректором, так как он не защищает и никогда не защищал интересы студентов. Теперь мы возвращаем Театральному университету его функцию — студенты выражают свою позицию и голос в пространстве, которое принадлежит нам.Наши требования присоединяются к требованиям общества о назначении новых выборов и освобождении всех незаконно заключенных", - распространило заявление студентов Tbilisi Life.

Сегодня в Батуми прошло шествие студентов Академии художеств. Они собрались возле Дома юстиции и вывесили на мосту баннер, потребовав освобождения заключенных заключенных, а затем направились к Дому правительства, где до сих пор собираются люди с одним требованием - провести новые выборы, сообщила телекомпания "Пирвели".

"С течением времени вместо того, чтобы уставать, мы получаем больше энергии. В этом заслуга разрушения системы. Люди видят, что внешняя и внутренняя политика «Грузинской мечты», - движение к нищете и болоту. Людям это не нравится, им не нравится, когда мы уходим от Европы, поэтому они и выходят <на акции>", - привела телекомпания слова участника митинга.

Напомним, акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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