Заключенный в Армении добился перевода в тюремную больницу

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Ашот Исраелян прекратил голодовку после перевода в больницу для осужденных.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре двое заключенных Армавирской тюрьмы, страдающие серьезными заболеваниями, объявили голодовку с требованием перевода в больницу для осужденных. В частности, у 50-летнего Ашота Исраеляна диагностированы грыжа позвоночника, гепатит С, ВИЧ и сахарный диабет. В голодовке за 22 дня он похудел на 16 килограммов, сообщила глава общественной организации "Журналисты за права человека" Жанна Алексанян.

Осужденный Ашот Исраелян прекратил голодовку после переводе в тюремную больницу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Жанна Алексанян.

Она отметила, что Исраеляна перевели в больницу для осужденных в пятницу, 20 декабря. По ее словам, осужденный держал голодовку в общей сложности 43 дня.

"У него ряд тяжелых заболеваний, в частности ВИЧ и сахарный диабет. Однако ему отказывали в переводе в больницу для осужденных. При этом, о его самочувствии после 43 дней голодовки представители пенитенциарной системы не предоставляют информацию, ограничиваясь коротким ответом, что самочувствие заключенного удовлетворительное", - рассказала правозащитница.

Ранее "Кавказский узел" направлял запрос в Центр уголовно-исполнительной медицины о самочувствии заключенных, объявивших голодовку, но там информацию не предоставили. "Сведения, предоставляющие врачебную тайну, могут быть предоставлены по согласию пациента или его представителя", - сказано в ответе, подписанном главой центра Камо Манукяном.

Правозащитница Жанна Алексанян назвала подобную трактовку отказа недопустимой.

"Вся информация о заболеваниях осужденного опубликована в прессе. Исраелян сообщил о своих заболеваниях, в том числе о ВИЧ. Как отразилась голодовка на его самочувствии, есть ли угроза жизни - это не может быть тайной", - подчеркнула она.

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