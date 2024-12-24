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04:43, 24 декабря 2024

Донская ФСБ отчиталась о ликвидации ячейки экстремистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спецслужбы пресекли в Ростовской области деятельность ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, члены которой призывали местных мусульман не участвовать в СВО.

Деятельность ячейки экстремистской организации пресечена в Обливском районе Ростовской области.

По данным пресс-службы ФСБ России по Ростовской области, члены ячейки международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат"* вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность, проводили конспиративные собрания своих последователей, насаждали ложное мнение о неисполнении законодательства РФ, в том числе отрицая необходимость участия мусульман России в специальной военной операции", пишет 23 декабря "Интерфакс".

Также сообщается, что подозреваемые оправдывали деятельность террористических организаций на Северном Кавказе, Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) и части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Все фигуранты заключены под стражу, по месту их жительства проведены обыски, изъята экстремистская литература, личные рукописные записи, которые подтверждают причастность к совершению преступлений.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2021 года житель Апшеронска был приговорен к семи годам колонии по делу "Таблиги Джамаат"*.

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* организация признана экстремистской и запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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