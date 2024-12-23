51 азербайджанская семья вернулась в Шушу

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В Шушу вернулась 51 семья вынужденных переселенцев, покинувших город во время карабахского конфликта.

Как информировал "Кавказский узел", на 21 декабря общее число вернувшихся в Шушу переселенцев достигло 1180.

В Шушу переселена 51 семья вынужденных переселенцев, общим количество 208 человек, которые проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных районах Азербайджана. Караван с переселенцами отправлен сегодня из Гарадагского района Баку, передало агентство АПА.

Напомним, в ноябре 2023 года власти Азербайджана заявили, что планируют переселить в Карабах до 2026 года 140 тысяч человек.

"Кавказский узел" также писал, что азербайджанские переселенцы ранее пожаловались на сложности после возвращения в Карабах, в частности, они указали на нехватку рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

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