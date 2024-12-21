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10:43, 21 декабря 2024

49 азербайджанских семей вернулись в Шушу

Флаг Азербайджана на стеле при въезде в Шушу. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=So7e9mRblfY

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Шушу вернулись 49 азербайджанских семей, покинувших город во время карабахского конфликта.

Как информировал "Кавказский узел", на 8 октября общее число вернувшихся в Шушу переселенцев достигло 823.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Шушу выехала группа вынужденных переселенцев из 49 семей (191 человек). Общее число вернувшихся в город жителей достигло 1180 или (318 семей), сообщило сегодня агентство АПА.

Напомним, Жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта.

Азербайджанские переселенцы ранее пожаловались на сложности после возвращения в Карабах, в частности, они указали на нехватку рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Всего лишь обеспечить жильем вернувшихся в свои города вынужденных переселенцев недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что в Карабах до 2026 года планируется переселить 140 тысяч человек.

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Автор: "Кавказский узел"

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