16 азербайджанских семей вернулись в Шушу

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В Шушу вернулись 16 азербайджанских семей, покинувших город во время карабахского конфликта. Общее число вернувшихся горожан достигло 823-х.

Как информировал "Кавказский узел", на 7 сентября общее число вернувшихся в Шушу вынужденных переселенцев достигло 823-х.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Шушу возвратились 16 семей вынужденных переселенцев, общим количеством 60 человек. Общее число вернувшихся в Шушу жителей достигло 823-х человек или 220 семей, сообщило сегодня агентство АПА.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2023 года власти Азербайджана заявили, что в Карабах до 2026 года планируется переселить 140 тысяч человек.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности после возвращения в Карабах – по их словам, не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

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