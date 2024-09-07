29 азербайджанских семей вернулись в Шушу

07 сентября 2024, 07:12

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В Шушу вернулись 29 азербайджанских семей, из числа тех, кто покинул город во время карабахского конфликта. Общее число вернувшихся горожан достигло 760.

Как информировал "Кавказский узел", на 6 сентября общее число вернувшихся в Шушу вынужденных переселенцев достигло 672.

Жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта.

Сегодня утром из Гарадагского района Баку в Шушу переселились 26 семей общим количеством 88 человек.

Всего в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 203 семей, или 760 человек, уточнил сегодня Trend.az.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что в Карабах до 2026 года планируется переселить 140 тысяч человек.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности после возвращения в Карабах, в частности они указали на нехватку рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Всего лишь обеспечить жильем вернувшихся в свои города вынужденных переселенцев недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

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