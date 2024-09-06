Еще 30 азербайджанских семей вернулись в Шушу

06 сентября 2024, 05:53

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В Шушу переселились еще 30 семей азербайджанцев, вынужденно покинувших город во время карабахского конфликта. Общее число жителей города с их возвращением достигло 672.

Как писал "Кавказский узел", к 9 августа на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку были переселены 2036 семей, всего 7901 человек. Из них 147 семей или 570 человек вернулись в Шушу. О возвращении в родные места очередной группы шушинских переселенцев власти рапортовали в конце июля.

Жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта.

Очередная группа переселенцев отправилась в Шушу из Гарадагского района Баку 5 сентября. Семьи переселенцев ранее жили в разных районах Азербайджана во временном жилье - общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных постройках и административных зданиях.

Новая группа возвращенных в Шушу состоит из 30 семей и насчитывает 102 человека. С их приездом население города увеличилось до 672 человек, сообщило государственное информагентство АЗЕРТАДЖ.

Всего в Шуше теперь постоянно живут 177 семей бывших вынужденных переселенцев.

10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха. При этом азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах, в частности нехватку рабочих мест и неурегулированные вопросы собственности.

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