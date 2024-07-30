21 азербайджанская семья вернулась в Шушу

30 июля 2024, 11:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Шушу вернулась 21 азербайджанская семья, из числа тех, кто покинул город во время карабахского конфликта. Общее число вернувшихся горожан выросло до 570.

Как информировал "Кавказский узел", на 12 июля общее число вернувшихся в Шушу вынужденных переселенцев достигло 491.

Из Баку и Абшеронского района переселились в Шушу 19 семей общим количеством 72 человека. В Шушу также переселены по одной семье из Тертерского и Агджабединского районов. Всего в город переселена 21 семья общим количеством 79 человек, передало сегодня агентство АПА.

Общее число вернувшихся в Шушу жителей достигло 570 человек (147 семей), отметил Report.az.

"Кавказский узел" также писал, что 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что в Карабах до 2026 года планируется переселить 140 тысяч человек.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности после возвращения в Карабах. По их словам, в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, отметили ранее опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.