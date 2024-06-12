Флаг Азербайджана на стеле при въезде в Шуши. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=So7e9mRblfY

12 июня 2024, 07:09

21 азербайджанская семья вернулась в Шушу

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В Шушу вернулась 21 азербайджанская семья, покинувшая город во время карабахского конфликта, и общее число вернувшихся горожан достигло 491.

Как писал "Кавказский узел", к 25 мая в Шушу вернулись 90 семей (349 человек) вынужденных переселенцев.

Взятие Шуши азербайджанскими войсками в ноябре 2020 года стало ключевым событием 44-дневной войны в Карабахе. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел там военную операцию, после чего был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования непризнанной республики. Нагорный Карабах прекратил существование 1 января.

Сегодня из Баку в Шушу отправлена очередная группа семей, которые были размещены в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах Азербайджана. В Шушу переселена 21 семья (85 человек), пишет АПА.

Всего в Шушу возвращены 126 семей вынужденных переселенцев (491 человек), сообщает Trend.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года в Карабах планируется переселить 140 тысяч человек.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

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Примечание:

"24 азербайджанские семьи переселились в Физули", "Власти Азербайджана назвали сроки открытия школ в перешедших под контроль районах", "Семьи вынужденных переселенцев начали возвращаться в Зангиланский район".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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